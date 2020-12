16.12.2020

Lebensfreude in Corona-Zeiten

Das neue Buch von Viktoria Raab ist eine Fundgrube für die Seele

Dass die Ausdünnung sozialer Kontakte in Corona-Zeiten unwillkürlich zu Vereinsamung und geistiger Abstinenz führen muss, dagegen hilft in allen Altersstufen immer ein gutes Buch. Viktoria Raab aus Schweinspoint, Mitglied im Autorenclub Donau-Ries, hat schon in den vergangenen Jahren bei ihren Lesungen im Landkreis Dillingen die Zuhörer begeistert. Bekannt ist sie auch durch viele Auftritte mit den Lechsender Sängerinnen in der Region. Nun ist passend zur Advents- und Weihnachtszeit ihr dritter Band „Spiegel meiner Gedanken“ erschienen.

Lebensfreude, Humor und dankbare Erinnerungen an das alltägliche Leben im Rhythmus der vier Jahreszeiten zeichnen ihre Gedichte, Anekdoten und Kurzgeschichten ebenso aus wie feinfühlige und authentische Reminiszenzen an die Heimat als Ort der Kindheit und Geborgenheit, der schützenswerten Natur und unverfälschten Kultur, aber auch der Mühen und Plagen, die Menschen in ihrer Zeit oft klaglos ertragen und oft daraus ihren Lebenswillen und ihre menschliche Stärke gewonnen haben. Auch die Mundart am Schnittpunkt von Schwaben, Franken und Altbayern kommt in vielen humorvollen Gedichten nicht zu kurz.

Wer in den „Spiegel meiner Gedanken“ blickt, wird in dem Buch viel Wertvolles und Sinnhaftes für sein eigenes Leben entdecken. Gerade für die „stade Zeit“ ist das Buch eine Fundgrube für Seele und Gemüt. (pm) Foto: Raab

ist das Buch bei der Autorin selbst unter der E-Mail v.raab@t-online.de oder unter Telefon 09097/459 zum Betrag von 18,50 Euro.

