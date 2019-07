00:33 Uhr

Leberkäsjunkie im Wertinger Freiluftkino

Wir haben vorab mit dem „Flötzinger“ über seine Rolle gesprochen

Von Marion Buk-Kluger

Der Start zum Wertinger Freiluftkino ging am Montagabend für alle Fans des Films „Leberkäsjunkie“ – einer weiteren Verfilmung der Eberhofer Krimis nach den Romanen von Autorin Rita Falk – trocken im Schlossgraben über die Bühne. Das Pre-Opening am Sonntagabend im Freien war allerdings wegen Regens ins Wasser gefallen. Filmtheaterbetreiberin Prisca Färber zeigte die Komödie aber dennoch einen Tag vor der offiziellen Premiere in München am Montag – und zwar kurzerhand im Wertinger Kino. „Der König der Löwen“ konnte am Dienstag ebenfalls im Freien gezeigt werden. Am heutigen Donnerstag geht es dann bis zum Sonntag, 4. August, jeweils wieder mit dem Streifen um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer, gespielt von Sebastian Bezzel, weiter. Er hat im fiktiven niederbayrischen Ort Niederkaltenkirchen immer wieder Mordfälle zu klären, Stress mit seiner Dauerfreundin Susi und jede Menge skurrile Situationen mit seinen Kumpels. Einer davon, der „Heizungspfuscher“ Flötzinger, wird von Schauspieler Daniel Christensen verkörpert. Er gab der Wertinger Zeitung ein Interview.

Herr Christensen, die siebte Verfilmung der Eberhofer-Reihe steht an und Sie sind von Anfang an dabei. Ist es mittlerweile Routine oder gibt es immer wieder Überraschungen am Set?

Eine gewisse Routine ist wichtig, um die Rolle durchgehend mit all ihren Facetten gleichbleibend überzeugend rüberzubringen, den Flötzinger zu verstehen und ihn mit Leben zu füllen. Das Überraschende kommt durch die Interaktion mit den anderen Schauspielern, oder weil ein Drehort, eine Stimmung oder eine bestimmte Situation zu etwas inspiriert. Langweilig oder eintönig ist es noch keinen einzigen Tag gewesen.

Wie viel Flötzinger steckt in Ihnen?

Ich mag seine große Begeisterungsfähigkeit und bemühe mich, mir davon etwas abzugucken. Und sein Talent, nach einer Niederlage jedes Mal so unbeirrt wieder aufzustehen, hat schon eine Qualität, vor allem, wenn es um Frauen geht. Beneidenswert! Was die Fans immer wieder traurig macht ist, dass ich die „flötzianische“ Sehhilfe im wahren Leben nicht brauche. Ich habe Augen wie ein Adler, da kann ich leider nichts daran ändern. Noch nicht zumindest!

So skurril ja manche Szenen in den Eberhofer-Krimis sind, so nah sind sie dann doch den zwischenmenschlichen Situationen, haben manchmal sogar einen kabarettistischen Touch. Wie sehen Sie das?

Skurrilität und Kabarett sind gute Freunde, genauso wie die Zwischenmenschlichkeit und Kabarett. Gutes Kabarett hält dem Zuschauer oder Zuhörer immer ein bisschen den Spiegel vor, bringt ihn zum Nachdenken und Reflektieren. Das gelingt uns, wie ich finde, auch in den Eberhofer-Krimis sehr gut.

läuft im Wertinger Freiluftkino im Schlossgarten wieder vom Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 4. August. Beginn ist heute um 21 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

