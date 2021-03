vor 35 Min.

Lehmeier spricht über eine Neustrukturierung des Wertinger Heimatmuseums

Der Bürgermeister äußert sich erstmals zu dem offenen Brief des langjährigen CSU-Kreisrats Alfred Sigg

Auf Einladung von Bürgermeister Lehmeier haben sich Alfred Sigg, Museumsreferent Cornelius Brandelik, Verwaltungsleiter Dieter Nägele und Stadtbaumeister Anton Fink zu einem Informationsaustausch getroffen. Dabei nahm Lehmeier laut einer Pressemitteilung die von Sigg öffentlich angesprochenen Sorgen „sehr ernst“. Die Landesstelle für nicht staatliche Museen habe der Stadt mitgeteilt, dass eine finanzielle Förderung nicht möglich sei, weil die derzeitige museale, konservatorische und didaktische Präsentation des Heimatmuseums nicht den Vorstellungen der Landesstelle entspricht. Daraufhin habe Lehmeier vorgeschlagen, das Heimatmuseum weiterzuentwickeln und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Ein Vorschlag dieser Studie laute, das Museum an seinem bisherigen Standort im Schloss zu belassen – die bisher auf allen Ebenen des Gebäudes verteilten Ausstellungsräume sollten aber aufgegeben werden. Das Museum soll zukünftig eine zusammenhängende und reduzierte Fläche nutzen, im genannten Vorschlag ist dies das gesamte Erdgeschoss. Hierbei stünden dann rund 250 Quadratmeter reine Ausstellungsfläche zur Verfügung. Das sehr große Depot mit 3500 Gegenständen werde beibehalten.

In kleinen und finanziell überschaubaren Schritten solle die Weiterentwicklung des Heimatmuseums forciert werden. Museumsreferent Brandelik habe diesen Weg bereits mit der Aktion „Ausstellungsstück des Monats“ im Erdgeschoss begonnen. Ebenso wurden beispielgebend zwei Vitrinen zum Thema „ Wertingen 1945“ in Zusammenarbeit mit Dr. Mordstein, Simon Kotter und Rainer Tochtermann schon realisiert. Auch das Zusammenführen von Fundstücken des ehemaligen Schlosses in einer weiteren Vitrine im Erdgeschoss und erklärenden Texttafeln in Zusammenarbeit mit Dr. Mordstein und Simon Kotter setzten hier sehr anschaulich die ersten Akzente des neuen Museums. Bei einer Besichtigung des Museums Illertissen wurde der eingeschlagene Weg in Wertingen bestätigt. Mit weit weniger Exponaten und auf konzentrierter Fläche werde dort sehr anschaulich die Stadtgeschichte präsentiert.

Die Konflikte, die sich aus der gemeinsamen Raumnutzung durch Verwaltung, Museum, Archiv und zeitgenössische Kunst mit ihren jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen ergeben, seien groß. Sie hätten durch die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben in der Verwaltung und Personalveränderungen zugenommen. Trotz unterschiedlicher Auffassungen sei das Gespräch von gegenseitigem Respekt und Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen geprägt gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Man wolle weiterhin in einem guten Miteinander den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. (pm)

