800-Meter-Lauf: 13-jähriger Wertinger siegt im Vater-Sohn-Duell

Plus Der 13-jährige Wertinger Anton Eser pulverisiert im 800-Meter-Lauf den schwäbischen Rekord. Und er lässt beim Wettkampf in Augsburg seinen Vater hinter sich.

Mit drei Wettkampfveranstaltungen innerhalb weniger Tage kommt die Leichtathletik nun auch auf regionaler Ebene so richtig ins Rollen. Dabei konnten sich die Athleten der LG Zusam mit überaus erfreulichen Leistungen präsentieren.