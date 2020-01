vor 20 Min.

Liste des Bürgerblocks steht

Binswangen soll „in Bewegung bleiben“

Der Bürgerblock Binswangen hat seine Liste der Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt. Als Versammlungsleiter führte Helmut Reißler durch die Veranstaltung. Bei einem kurzen Rückblick der zurückliegenden Legislaturperiode erinnerte Reißler an einige Schwerpunkte wie: Internetausbau, den Radweg von Binswangen nach Kicklingen, die Erschließung der Baugebiete Alemannenweg und Zollstraße, eine zu Ende gehende Dorferneuerung, die vor allem vom Straßenbau geprägt war und zum Abschluss mit einem neuen Spielplatz an der Gartenstraße endete.

„Binswangen war die letzten sechs Jahre in Bewegung und in die Zukunft betrachtet wird Binswangen in Bewegung bleiben“, sagte Reißler. Kurzfristig wird uns der bereits geplante Bauhof und Jugendtreff beschäftigen, sowie der Umbau des ehemaligen VR-Gebäudes. Die Innerortsentwicklung und ein zu erstellender Rahmenplan werden über die nächste Wahlperiode hinaus zukunftsweisend für Binswangen sein.

Um junge Familien auch in Zukunft am Ort halten zu können, müssen Baumöglichkeiten geschaffen werden, so Reißler weiter. Der Erhalt von Kindergarten und Schule sowie eine einsatzbereite Feuerwehr seien Pflichtaufgaben und lägen den Kandidaten am Herzen. Der Bürgerblock habe großes Interesse an intakten Vereinsstrukturen, damit auch in Zukunft die so enorm wichtige Jugendarbeit geleistet werden kann. Die geheime Wahl ergab ein einstimmiges Ergebnis für die vorgeschlagene Kandidatenliste.

Zu den amtierenden Gemeinderäten Helmut Reißler und Johannes Rigel stellten sich eine Kandidatin und neun weitere Kandidaten zur Wahl. Am Ende der Nominierungsversammlung bedankte sich Johannes Rigel bei Helmut Reißler für die Bereitschaft, den Binswanger Bürgerblock in das Wahljahr 2020 zu führen.

Zur Wahl stehen: 1.Helmut Reißler, 2. Johannes Rigel, 3. Stefanie Mießl, 4. Günter Raschke, 5.Günter Sailer, 6. Reiner Thrul, 7. Simon Winkler, 8. Franz Mayr, 9. Kurt Kraus, 10. Norbert Rigel, 11. Michael Winkler, 12. Josef Reißler Ersatz: 13. Bernd Dieminger. (pm)

Themen folgen