vor 18 Min.

Losglück imGewinnsparen

10000 Euro für Lauterbacher Ehepaar

Die Überraschung ist gelungen, und die Freude war riesengroß. Margarete und Nikolaus Scherer aus Lauterbach haben im Gewinnsparen der Raiffeisenbanken in Bayern einen Hauptgewinn erzielt. Die Vorstände der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG, Robert Sauer, Bernhard Hopfner und die Kundenberaterin, Cornelia Magg überreichten 10000 Euro an das Ehepaar Scherer. So eine rentable Geldanlage ist nicht alltäglich, umso größer war die Freude. Beim Gewinnsparen profitieren nicht nur die Losinhaber, sondern auch Vereine, Kindergärten oder Schulen im Geschäftsgebiet der Bank. Jedes Jahr werden zahlreiche Spenden aus dem Gewinnsparen verteilt. (pm)

