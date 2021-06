Luca-App am Schlüsselbund

Einkaufen in Wertingen wird wieder leichter

Seit kurzem gibt es den Luca-Schlüsselanhänger, die „analoge Alternative zur Luca-App“ – für alle, die kein Smartphone haben und sich dennoch schnell und sicher beim Einkaufen, beim Essengehen, beim Baden im Wertinger Freibad und vielem mehr registrieren möchten. Das schreibt die Stadtverwaltung Wertingen in einer Pressemitteilung.

Die Luca-Schlüsselanhänger sind ab sofort auch im Einwohnermeldeamt der Stadt Wertingen in der Schulstraße 10 kostenfrei erhältlich und werden an Bürger der gesamten Verwaltungsgemeinschaft ausgegeben, heißt es weiter. Eine Anleitung zur Aktivierung des Schlüsselanhängers liege bei. Derzeit sei nur eine kleine Menge der Luca-Schlüsselanhänger verfügbar. Mitte Juni erwarte die Stadt eine Lieferung mit hoher Stückzahl und könne dann die Schlüsselanhänger voraussichtlich auch im Freibad am Judenberg ausgeben.

Auch die Wirtschaftsvereinigung Wertingen und die Wertinger Gastronomen haben dann die Möglichkeit, sich die Schlüsselanhänger im Rathaus (Einwohnermeldeamt) abzuholen, um ihren Gästen und Kunden den praktischen Anhänger ausgeben zu können. Die Registrierung bei der Luca-App wird vom Landkreis Dillingen empfohlen und bietet die Möglichkeit, „click and meet“ zu nutzen, also das Einkaufen vor Ort. Endlich ohne Vorlage eines Tests, aber noch mit Terminvereinbarung. (pm)