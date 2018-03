14.03.2018

Lustvoll und zeitkritisch

Satire auf 280 Seiten

„Amboss oder Hammer sein“ hat Wolfgang Pfaffenberger seinen 280-seitigen Satireband genannt, der jüngst das Licht der Druckerwelt erblickte. Der Wertinger Autor wartet selbst gespannt auf die Reaktionen des Publikums bei der Frankfurter Buchmesse. „Vielleicht kommt es sogar zu Lustgefühlen trotz oder wegen kratzbürstiger Lektüre-Sequenzen“, hofft er, „schließlich leben Satiren von Disput, Kritik und Widerspruch.“

Es geht es um die Eitelkeiten der Zeit, den kollektiven Narzissmus, um Techno-Verblendung und Naturverhunzung. Auch Erziehungsthemen behandelt der Ex-Lehrer mit spitzer Feder, ohne je zu beleidigen. Als ehemaliger Lehrer richtet er seinen ironisch-kritischen Blick auch auf die Schule (Zukunft lehrerleer) oder auf der Deutschen liebstes Hobby und dessen schmutzige Seiten: Grill-Events als Ritual hinterlassen Landschaft kahl oder voller Müll und Dreck: Andre machen´s wieder weg! Auch andere Ernährungstrends werden betrachtet, denn Fleischvegan kommt an. Sprachkritik übt der pensionierte Deutsch-Englisch-Lehrer in Abfahrt powderhaft: Piste out! Wir powdern heute wie die Weltcup Power Leute - sportlich · juvenil · global: immer international!

Seine Satiren führen zudem in Wellness-Tempel und in die Kliniken der Schönheitschirurgen: Ultraschall tilgt Fett und Falten: Knopf kann kaum die Hose halten! Polster werden ungelogen abgefräst und eingesogen. Und verflüchtigt sich der Rauch, stehst du da mit Waschbrett-Bauch! Und er betrachtet natürlich die undurchsichtige digitale Welt mit ihren Auswüchsen. Ihm selbst liegt der Zwang zum Online-Sein fern: Irgendwann brauchst du die Zeit für die Nicht-Erreichbarkeit! Pfaffenberger, an den sich viele ehemaligen Schülern wegen seiner handgeschriebenen und -gemalten Schulaufgaben erinnern, freut sich, dass optische Gestaltungskraft angesichts von Verflachungstendenzen wieder neu entdeckt wird. Schülern von heute rät er: Also lerne möglichst wenig: Netzwerk·clever bist du König! Zeitgemäß sind Lern·Intressen, die des Kindes Rhythmus messen, das die Stimmungslagen spürt. Pauker sind heut Störfaktoren - man verbannt sie auf Emporen, weil man Lap·Top·Inseln kürt. Womit wir wieder bei den anfangs erwähnten Lustgefühlen trotz oder wegen kratzbürstiger Lektüre-Sequenzen wären. Sandra Bauer

