Malwettbewerb der Kinder statt Maifeier

Am 16. Juni werden in Wertingen die Sieger gekürt

Wegen Corona fielen in den vergangenen drei Monaten alle öffentlichen Veranstaltungen aus, auch das traditionelle Maibaumaufstellen war verboten worden. Um dieses Symbol der Hoffnung, der Freude und der Zuversicht trotzdem aufrechtzuerhalten, rief die Stadt Wertingen alle Kinder und Jugendliche auf, ihr eigenes Symbol der Hoffnung zu malen oder zu zeichnen und an die E-Mail-Adresse Willkommen@Wertingen.de zu schicken.

51 Einsendungen verzeichnete die Stadt bis Ende Mai. Nun folgt am morgigen Dienstag, 16. Juni, die Preisverleihung. Die Fach-Jury, bestehend aus Mitgliedern des Wertinger Kunstkreises, bewerteten die Bilder. In drei Altersstufen werden jeweils sechs Preise vergeben.

Zudem gibt es Trostpreise für besondere Ideen und Textbeiträge. So ergatterte zum Beispiel ein neunjähriger Junge aus Wertingen einen der Trostpreise. Er malte einen Maikäfer und überschrieb sein Werk mit: „Ich will so frei wie der Maikäfer sein und zu meinen Freunden fliegen!“ (bäs)

