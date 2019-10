00:31 Uhr

Mariengesänge aus fünf Jahrhunderten

Konzert von PeuAPeu in Maria Birnbaum

Nach den erfolgreichen Uraufführungen in Dillingen und Kloster Holzen sowie der evangelischen Kirche Arnstein konzertiert das Vokalensemble „Peu A Peu“ mit seinem Programm „Ave Maris Stella“ noch einmal am Sonntag, 27. Oktober, 16.30 Uhr, in Sielenbach (Landkreis Aichach-Friedberg) in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Das Kirchenkonzert, das ganz der Gottesmutter gewidmet ist, wird begleitet von dem Fagottisten Wolfgang Zahn, dem Komponisten Prof. Meinrad Schmitt am Tasteninstrument und Renate Schmitt, die dem Programm einen textlichen Rahmen verleiht. Die Sängerinnen Barbara Mahler, Ursula Maria Echl und Ingeborg Purucker haben für nicht nur dreistimmige A-Cappella-Sätze aus mehreren Jahrhunderten ausgewählt, sondern freuen sich besonders auf die beiden Werke des Komponisten Meinrad Schmitt.

So wird neben Variationen von „Il sogno della vergine“ für Fagott und Klavier auch der Liederzyklus „Stella Maris“ erklingen, der 2018 für das Ensemble „Peu A Peu“ komponiert wurde. Beide Werke werden vom Komponisten selbst begleitet. Ergänzt wird das Konzert mit einigen ausgewählten Gedichten aus dem Zyklus „Marienleben“ von Rainer Maria Rilke.

Die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als einer der ersten Zentralbauten des Barocks errichtet, wobei die Kuppeln und Türme der den „Sieben Schmerzen Mariens“ geweihte Kirche an einen orthodoxen Kirchenbau erinnern. (pm)

