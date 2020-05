vor 50 Min.

Marion Buk-Kluger ist nominiert

Für Augsburger Medienpreis

Mit ihrem Projekt „Kleos Bank“ ist die Wertinger Journalistin Marion Buk-Kluger in der Kategorie „Mut, Haltung“ beim Medienpreis 2020 nominiert. „Kleos Bank“ am Helmut-Haller-Platz, ihr neuer Kanal auf Youtube, zeigt Interviews, in deren Vorfeld die Gäste die Fragen nicht kennen. Sie müssen mutig sein, um sich auf dieses Format und auch den besonderen, polarisierenden Drehort einzulassen. In Corona-Zeiten führt sie das Talkshow-Format derzeit unter Kleos Bank #stayathome als Skype-Interviews fort. (Zu finden unter: kleos-blog.de oder auf Instagram und IGTV unter marionbukkluger). Die Gäste kommen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Zwei Menschen, ein offenes Gespräch auf einer Bank, an einem Platz, den mancher nicht freiwillig aufsuchen würde, das ist das Konzept. Marion Buk-Kluger arbeitet seit 30 Jahren als Journalistin und Moderatorin, unter anderem auch als freie Mitarbeiterin der Wertinger Zeitung. (pm) Foto: Buk-Kluger

