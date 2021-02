vor 20 Min.

Mediziner sprechen sich für geplantes Ärztehaus in Wertingen aus

Thomas Moehrke ist Chefarzt der Chirurgie am Wertinger Krankenhaus. Er äußert sich in einem offenen Brief zu der Diskussion um das geplante Ärztehausprojekt – betont unabhängig der baulichen Ausführung. Für ihn und seine Kollegen zählen Synergien und Entlastungen, die das Projekt mit sich bringen könnte.

Von Benjamin Reif

Die Diskussion um das geplante Ärztehaus am Wertinger Krankenhaus wird seit Monaten auf politischer Ebene verbissen geführt. Thomas Moehrke, Chefarzt der Chirurgie an der Klinik, sieht die Diskussion von vielen Emotionen beeinflusst. Er hat deshalb einen offenen Brief verfasst, in dem er die Sachlage aus praktischer Sicht, der Sicht des Mediziners, einschätzt. Dabei spricht er aber beileibe nicht nur für sich: seinen Brief haben 14 weitere Ärzte am Krankenhaus unterzeichnet. Die Argumente, das wird gleich zu Beginn des Briefes betont, seien dabei „unabhängig von jeglicher Diskussion über die bauliche Ausführung“ zu verstehen.

Laut dem Chefarzt der Chirurgie überwiegen die Vorteile eines Ärztehauses

„Die Vorteile eines Ärztehauses in direkter Kliniknähe und die daraus resultierenden Synergien überwiegen, unserer Meinung nach, die theoretischen Nachteile bei Weitem“, schreibt Moehrke. Aktuell hält die Kreisklinik Wertingen drei Fachabteilungen vor. Die Anästhesiologie, die Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie und die Abteilung für Chirurgie mit ihren Untergruppierungen Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Orthopädische Chirurgie. Die HNO-Heilkunde und die Gynäkologie seien mit dem Ausscheiden der Belegärzte aus dem Behandlungsspektrum verschwunden. „Gäbe es nun ein Ärztehaus mit den entsprechenden Fachpraxen am Ebersberg, könnten die Patienten direkt von den zuständigen Spezialisten behandelt werden“, so Moehrke weiter. Mit einem Facharzt in unmittelbarer Nähe könnte dieser bei einer Diagnose kurzfristig helfen und den entsprechenden Patienten gegebenenfalls sogar mit behandeln. Aktuell müssten diese Patienten aufwändig mit Krankentransporten in die entsprechenden Praxen gebracht werden, die teilweise für eine Untersuchung von Liegendpatienten noch gar nicht ausgerichtet seien. Da fehlten beispielsweise Aufzüge oder seien Praxisräume noch viel zu klein gebaut.

Mediziner wünschen sich für Wertingen kurze Wege für Patienten und Kollegen

In Anbetracht der geplanten strategischen Umstrukturierungen der Kreiskliniken Dillingen – Wertingen wäre es aus Sicht des Klinikarztes wünschenswert, wenn sich neben den Hausärzten auch Praxen der Fachrichtungen Urologie, HNO-Heilkunde, Neurologie, Dermatologie und Kardiologie am Ebersberg ansiedeln würden. Das hieße für Moehrke: Kurze Wege für Patienten und Kollegen.

Bezüglich der Frage: „Was hat das Krankenhaus von einem Ärztehaus am Ebersberg?“ spricht der Chefarzt mehrere Punkte an. Aus einer guten Verzahnung von ambulanter und stationärer Therapie ergäben sich viele Synergien. Untersuchungen und Therapien könnten bei guter Planung und guter technischer Anbindung der Praxen schneller geschehen. Somit verkürzte sich die Liegedauer der Patienten mit positivem Einfluss auf die Ertragssituation.

Einrichtungen des Krankenhauses könnten dazu teilweise von externen Praxen mitgenutzt werden und somit mit wirtschaftlicherer Auslastung betrieben werden, etwa Röntgen, Labor, Computertomografie und Endoskopie. Personalressourcen könnten gemeinsam wirtschaftlicher genutzt werden, was eher „lückenlose“ Dienstpläne zur Folge hätte. Ausfallkonzepte könnten gemeinsam wirtschaftlicher erarbeitet werden. Patientenunterlagen seien schneller übermittelbar. Die unnötigen Doppeluntersuchungen, die aufgrund fehlender Befunde manchmal von den Ärzten durchgeführt werden müssen, würden weniger.

Das Krankenhaus in Wertingen würde entlastet werden

Das Krankenhaus würde außerdem entlastet, da es von nicht abrechenbaren „Serviceleistungen“ für Patienten befreit würde. Diese muss das Krankenhaus leisten, da die ambulante Nachsorgemöglichkeit durch niedergelassene Kollegen teils nicht gegeben ist.

Schließlich kommt Moehrke noch auf einige „emotionale“ Diskussionspunkte zu sprechen. „Aus meiner Sicht würde ein repräsentatives Gebäude, als Ärztehaus am Ebersberg, eine deutliche Aufwertung des Hausimage darstellen und somit die Akzeptanz bei Personal und Patienten deutlich erhöhen“, so die Meinung des Mediziners. „Zumal das vorhandene und aus verschiedenen Gründen nicht weiterverwendbare Personalwohnheim unter heutiger Sichtweise bestenfalls unter ‘Charme der 70er’ durchgeht.“

Die Attraktivität des Arbeitsplatzes sei in Zeiten des Fachkräftemangels ein nicht zu unterschätzender Faktor. Auch das schönste Krankenhaus und die beste Praxis ließen sich ohne Personal nicht mehr betreiben. Der Konkurrenzdruck sei hier bereits an vielen Stellen schmerzhaft aufgefallen.

Mit dem geplanten Bau zweier Parkhäuser – Parkhaus und Tiefgarage – würde sich die Parkplatzsituation am Ebersberg deutlich entschärfen, glaubt Moehrke. Die umliegenden Anwohner könnten dann auch mal wieder vor ihrem eigenen Haus parken, da der Besucherverkehr von den Seitenstraßen ins Parkhaus abwandern würde. Dies könnte aus seiner Sicht zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens führen. „Zudem bin ich aus eigener Beobachtung überzeugt, dass ein Großteil des beklagten Verkehrsaufkommens durch den elterlichen Hol- und Bring-Dienst der Schüler der umliegenden Schulen verursacht ist. Dass hier insgesamt eine sinnvolle Verkehrsplanung überfällig ist, kann ich nur unterstützen“, sagt der Chefarzt.

Das Ärztehausprojekt findet bei Moehrke und seinen Mitunterzeichnern folglich großen Anklang – und sollte möglichst schnell verwirklicht werden. Einige der am Ort niedergelassenen Kollegen seien an einer Praxis im Ärztehaus am Ebersberg interessiert. Es finde ein Generationenwechsel in den Praxen statt, und die jüngere Generation sei mit den Gegebenheiten ihrer Praxen oft nicht mehr zufrieden. Viele wollten nicht mehr als „Einzelkämpfer“ auftreten und die Vorzüge und Synergien von Gemeinschaftspraxen oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) nutzen.

Diese Kollegen sind jedoch jetzt, beziehungsweise in näherer Zukunft, an einem Standortwechsel interessiert“, sagt Moehrke. Sollte sich abzeichnen, dass das Projekt am Ebersberg scheitert, könnten sich einige „anderweitig orientieren“, glaubt Moehrke. „Und anderweitig wird in dem ein oder anderen Fall auch anderorts heißen.“

Aus Sicht der 15 unterzeichnenden Ärzte gibt es keine sinnvolle Alternative zu einem Ärztehaus am Ebersberg neben dem Krankenhaus. Mit den geplanten Strukturveränderungen der Kliniken und des geplanten Baus eines zusätzlichen Altenpflegeheimes am Ebersberg, wären damit die medizinische Versorgung der Bevölkerung und die langfristige attraktive Perspektive für die Angestellten der Klinik und der Praxen gesichert, schließen sie. (mit pm)

