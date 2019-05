00:34 Uhr

Mehrere Generationen in einem Haus

Wertinger Einrichtung beteiligt sich an Aktionstagen

Erstmals finden dieses Jahr vom 24. Mai bis zum 9. Juni die bundesweiten Aktionstage der Mehrgenerationenhäuser statt. Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer freut sich über die rege Teilnahme der bayerischen Mehrgenerationenhäuser. Neben Donauwörth, Bad Wörishofen und Memmingen beteiligt sich in Schwaben auch die Wertinger Einrichtung. Die Ministerin empfiehlt den Bürgern: „Besuchen Sie die bayerischen Mehrgenerationenhäuser an den Aktionstagen und nutzen Sie die vielfältigen Angebote!“

Tausende Menschen in Bayern kommen täglich in die bayerischen Mehrgenerationenhäuser. Schreyer betont: „Die Mehrgenerationenhäuser sind ein wichtiger Baustein für die soziale und kulturelle Infrastruktur.“ Hier treffen sich beispielsweise Familien, Senioren erhalten Computernachhilfe und Jugendliche stellen Theaterprojekte auf die Beine. „Mehrgenerationenhäuser sind Orte der Teilhabe und des Engagements, sie schaffen Lebensqualität für Generationen vor Ort“, so die Ministerin. Sie seien regionale Impulsgeber und unverzichtbar für generationenübergreifende lokale Angebote.

Laut Schreyer seien Mehrgenerationenhäuser auch unsere Antwort auf die sich verändernden Familien- und Erwerbsstrukturen. Die Ministerin dankt allen Engagierten sehr herzlich, die sich hier tagtäglich für ein starkes Miteinander der Generationen einsetzen. (pm)

zu den Aktionstagen der Mehrgenerationenhäuser unter: www.mgh-lnw-bayern.de

