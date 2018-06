06:55 Uhr

Mehrere hundert Kinder fasziniert das Fagott – ein Allroundtalent

Musiklehrer Sebastian Hägele brachte im Rahmen eines Schnuppertages vielen Kindern in Wertingen das außergewöhnliche Instrument näher.

Kinder aus zwölf Schulklassen aus Wertingen, Gottmannshofen und Binswangen lernten in der Wertinger Musikschule das Allroundtalent Fagott kennen. Fagottlehrer Sebastian Hägele stellte es vor. Er unterrichtet dieses vielseitige Instrument bereits im elften Jahr an der Musikschule Wertingen. Karolina Wörle (Musikschule Wertingen) und Christiane Grandé (Grundschule Wertingen) hatten eigens einen „Schnuppertag“ für das ungewöhnliche Instrument organisiert.

Die wenigsten kannten ein Fagott, und wenn meist über das Hörspiel „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew, in welchem der Großvater vom Fagott, grummelnd, tief und röhrend intoniert wird. Hägele erklärte den Kindern mit viel Enthusiasmus und Begeisterung alles, was man über das Fagott wissen sollte. Angefangen bei der filigranen Produktion der Mundstücke – dem sogenannten Doppelrohrblatt – bis hin zu etlichen Klangbeispielen, die er entweder selber vorspielte oder über CD einspielte. Von Mozart bis hin zur Ausnahme-Formation des „Andromeda Mega Express Orchesters“ lauschten die Kinder den Klängen des Fagotts aufmerksam und sehr interessiert.

Der Musiklehrer erklärte den Kindern, warum ein Fagottmundstück manchmal wie ein Hahn krähen muss und warum es auch ganz jungen Musikschülern möglich ist, dieses tolle Instrument zu erlernen. Das Fagott sei universell einsetzbar, und nicht nur ein klassisches Orchesterinstrument, was den Reiz ausmache, dieses Instrument zu erlernen. Auch Sebastian Hägele selbst vertritt viele Stilrichtungen als Berufsfagottist. Den begeisterten Aussagen der Kinder nach wird die Musikschule Wertingen etliche Instrumente im neuen Schuljahr beschaffen müssen... (pm)

Weitere Informationen gibt es beim „Tag der offenen Tür“ am 23. Juni von 10 bis 13 Uhr in den Räumen der Musikschule Wertingen am Landrat-Anton-Rauch-Platz 3 oder unter 08272/4508 und www.musikschulewertingen.de

