„Menschen ein verlässlicher Partner sein“

VdK-Kreisverband: Tobias Geiger ist der neue Geschäftsführer

Einen Wechsel gibt es nach 38 Jahren an der Spitze der Lauinger Kreisgeschäftsstelle des Sozialverbands VdK zum 1. August (wir berichteten). Tobias Geiger aus Landensberg (Landkreis Günzburg) hat den Kreisgeschäftsführerposten seines Vorgängers Ernst Braun übernommen. Geiger hatte eine Ausbildung bei der AOK Bayern zum Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Er war zuletzt als mobiler Sozialrechtsberater beim VdK im Einsatz. Unser Mitarbeiter Konrad Friedrich stellte dem neuen Kreisgeschäftsführer folgende Fragen:

Warum sind Sie zum VdK gekommen?

Mein Ziel war und ist es immer, Menschen zu unterstützen, ihnen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Beim VdK habe ich die Möglichkeit, bedarfsgerecht zu beraten und individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Der Mensch steht dabei klar im Mittelpunkt. Bevor ich zum VdK gekommen bin, war ich für ein halbes Jahr auf Weltreise. Diese Zeit hat mich sehr stark geprägt und mich auch persönlich reifen lassen.

Welche Ziele haben Sie mit dem VdK in Dillingen-Wertingen?

Der VdK muss einer von vielen Ansprechpartnern für soziale Gerechtigkeit in Deutschland bleiben. Der Sozialverband leistet eine sehr gute Arbeit, nur leider wird dies oft nicht ausreichend nach außen kommuniziert. „Tue Gutes und rede darüber“, das ist ein Motto, das mich schon seit Jahren auch in meiner persönlichen Beratung bestärkt.

Ihr Ausblick in die Zukunft?

Ich würde mir wünschen, dass die neu gewonnene Menschlichkeit durch Corona bleibt und die Pandemie bald erfolgreich eingedämmt werden kann. Mein Dank gilt meinem Vorgänger Ernst Braun, der mir ein sehr gutes, funktionierendes Team überlässt. Beruflich bin ich bei der AOK in Lauingen groß geworden, daher freue ich mich, an meine alte Wirkungsstätte Lauingen zurückzukehren. Zuletzt war ich als mobiler VdK-Mitarbeiter im Raum Schwaben für den Verband tätig. Wenn alles gut geht, kann ich nun viele gute Ideen in die künftige Verbandsarbeit des VdK im Landkreis Dillingen einbringen. Interview/Fotos: Konrad Friedrich

