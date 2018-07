vor 33 Min.

Metzgerei Schmid mischt auf dem Herbstplärrer mit

Werner Schmid ist Caterer in der Doppelbock-Alm. Auf dem Wertinger Volksfest sammelte er langjährige Erfahrung.

Der neue Festwirt auf dem Augsburger Herbstplärrer, Helmut Wiedemann, setzt auf einen erfahrenen Caterer, um mit dem etwas anderen kulinarischen Angebot bei seiner Plärrerpremiere zu punkten: Die Metzgerei Schmid aus Wortelstetten ist sein Partner in der neuen zweistöckigen Doppelbock-Alm. Firmenchef Werner Schmid bringt seine langjährige (16 Jahre) Erfahrung als Festwirt auf dem Wertinger Volksfest und als Caterer für viele Vereinsfeste und Unternehmensfeiern mit.

Mit seinen Produkten aus eigener Schlachtung und Vertragspartnern aus der Gegend setzt er auf Regionalität, auch um den Anforderungen, die die Stadt Augsburg an das dritte Zelt, in diesem Fall eine Holz-Almhütte, stellte, gerecht zu werden. Gutbürgerlich, traditionell und bayrisch-schwäbisch soll die Speisekarte nämlich sein. „Alles, was verarbeitet wird, vom Salat über die Kartoffeln bis hin zum Fleisch, ist regional. Wir werden auf jeden Fall eine gehobene Küche anbieten“, so Schmid, der etwa Dry-Aged-Zwiebelrostbraten vom Weiderind, Tomahawk-Steak und Hirschrückenmedaillons sowie eine extra kreierte Bockalm-Grillwurst auf der Speisekarte hat. Wer will, kann ein Drei-Gang-Menü in verschiedenen Variationen ordern.

In der Alm, die neben den Plätzen in der Hütte auch einen Biergarten hat und Platz für etwa 900 Gäste bietet, soll aber auf jeden Fall das Feiern nicht zu kurz kommen. Kulinarische Highlights und anschließend Volksfeststimmung lautet die Devise. (mbk)

