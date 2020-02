19.02.2020

Mit Saxofon zwischen Barock und Jazz

Sieben Wertinger Schüler bewiesen in Neu-Ulm ihr Talent

Junge Wertinger Musiker nahmen unter der Leitung von Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp am Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“, einer musikalisch wichtigen Förderung, teil. „Jeder Teilnehmer, ob Preis oder nicht, ist Sieger, Gewinner“, versicherte der Musiklehrer noch vor Beginn der Veranstaltung.

Mit Werken von Nicolas Chédeville, Scott Joplin, Charles Koechlin, Richard Rodney Bennett und John La Porta erreichten Lucy Nübel und Lucia Reiter als Saxofon-Duo den ersten Platz. Denselben Preis erlangten sie zusammen mit Sarah Wiedemann als „Saxofon-Trio-Lu-Lu-Sa“ durch ein vielfältiges Programm aus Stücken von Georg Friedrich Händel, Jakob De Haan, Johann Hausl und André Weignein. So qualifizierten sie sich für den Landeswettbewerb in Regensburg. Ebenfalls durch Platz eins wird dort auch das „Ensemble-4-Sax“ antreten. Hier spielten die Schüler Luis Haupt, Chiara Bunk, Lea Lernhard und Martin Stempfle jeweils vier verschiedene Arten von Saxofon-Werken von Jean-Baptiste Singelée, Giovanni Gabrieli, Sammy Nestico und Lennie Niehaus. Schließlich gelang Lea Lernhard und Luis Haupt in der anspruchsvollen Altersgruppe noch ein erster Preis. Obwohl die Jury vor allem die weitergeleiteten Gruppen lobte, bleibt das Motto „Fördern statt verwöhnen!“ – das gilt auch für den bevorstehenden Wettbewerb vom 3. bis 7. April. Die anderen Musiker freuen sich auf das Abschlusskonzert mit Urkundenvergabe im Edwin-Scharf-Haus in Neu-Ulm. (repa)