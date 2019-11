25.11.2019

Mit Trommeln und Trompeten

Die Schüler der Musikschule Wertingen haben zum Herbstkonzert in das Seniorenzentrum „St. Klara“ eingeladen und stellten sich zum Schluss, unter dem Applaus der Zuhörer, zu einem Erinnerungsfoto auf.

Musikschule Wertingen gastiert im Seniorenzentrum

Die Bewohnerinnen freuten sich schon seit Tagen auf das Konzert der Wertinger Musikschule. Als es so weit war, waren alle schon sehr gespannt auf die Beiträge der jungen Musiker. Ensembles und Solisten wechselten sich in lockerer Folge ab und das bunte und kurzweilige Programm wurde von den zahlreichen Zuhörern mit viel Beifall bedacht.

Buchstäblich mit Trommeln und Trompeten waren die jungen Künstler zum Konzert erschienen. Den Anfang machte das Trommeltrio mit Jonathan Carter, Stefan Gebauer und Paul Steinhagen. Die Solisten Jonas Rieß, Janina Beringer (Altsaxofon), Franziska Lerch (Klarinette), Sarina Bauer, Sophie Wagner, Daniela Seiler (Querflöte), Louis Bihlmayr, Maximilian Koch, Max Wagner (Trompete) erfreuten das Publikum mit Volks- und Kinderliedern aus aller Welt, klassischen Werken und Musik aus Fernsehsendungen. Im Duett musizierten Larissa Burkard, Lina Rieß, Sophia Steger und Karolina Wörle an ihren Querflöten, sowie Tabea Fitz und Maximilian Koch an den Trompeten. Ein Klarinettenquartett mit Jana Schreiter, Lilly Anwander, Clara Scherer und Marlene Heigl aus der Klasse von Heike Mayr-Hof spielte aus dem Wettbewerbsprogramm für den diesjährigen Kammermusikwettbewerb „Concertino“ des Bayerischen Blasmusikverbandes. Das Blechbläserquartett „zwei und zwei“ mit Max Wagner, Tabea Fitz, Luisa Gut und Benedikt Geh spielte Musik aus der Renaissance und überzeugte mit strahlendem Klang.

Heimleiter Günther Schneider bedankte sich am Schluss des Konzertes bei den jungen Musikschülern und Musiklehrerin Karolina Wörle mit den Worten: „Ihr tut uns gut und habt uns mit eurer Musik für eine Stunde aus unserem Alltag herausgeholt.“ Anschließend gab es für die Kinder noch eine süße Belohnung. Lange wurde an diesem Abend in der Senioreneinrichtung noch über das Konzert gesprochen. Karolina Wörle konnte stellvertretend für die jungen Künstler noch viel Lob für die dargebotene Musik entgegennehmen. (pm)