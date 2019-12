vor 20 Min.

Mit Vollgas in die stade Zeit

Allgäuer „Duranand“ in Pfaffenhofen

Die „Bethlehemrallye“, der sich viele in der Adventszeit unterziehen, ist Thema des musikkabarettistischen Abends mit der Gruppe „Allgäuer Duranand“ im Gasthaus Straub in Pfaffenhofen. Eingefleischte Brettlfans der Kleinkunstbühne Lauterbach kennen den „Allgäuer Duranand“ schon aus mehreren Auftritten im Gasthaus Straub. Jetzt bieten Manne Köhler, sein Sohn Michi Köhler und „Bolle“ Kröner am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr erstmals ein Vorweihnachtsprogramm, das die „Bethlehemrallye“ mal kritisch-bissig, mal mit augenzwinkerndem Humor aufs Korn nimmt. Wo bleibt die besinnliche Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest? Wer genießt noch ruhige Stunden im nebelverhangenen Wald oder am warmen Kachelofen?! Der Run auf Geschenke und unzählige Weihnachtsmärkte lässt kaum noch Zeit für Muße in der „staden Zeit“ des Jahres. Das Trio versteht es, Stunden gemeinsamen Zuhörens zu schaffen, dabei die tradierten Volksweisen immer wieder mit neuen Varianten aufzuwerten und mit humorvollen Liedtexten zu veredeln.

Karten im Vorverkauf gibt es noch in der Stadtapotheke Wertingen, Hauptstraße 8, und bei Birgit Sauter, Telefon 08274/691622. Die Plätze sind nummeriert. (pm)

Themen folgen