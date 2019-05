13.05.2019

Mit dem E-Mountain-Bike in die Dolomiten

Die Vorfreude ist groß: Im Juni geht es mit dem E-Mountain-Bike in die Dolomiten. Beppo Juhasz will für die Reise seinen Gewinn aus dem Retro-Rätsel unserer Zeitung einsetzen.

Beppo Juhasz aus Gottmannshofen ist der Tagessieger unseres Bilderrätsels. Er freut sich über 1000 Euro, die er für seine nächste Tour verwenden will

Seine Freunde nennen ihn „Beppo“. Und Beppo hatte am Samstag Glück. Er ist der Gewinner unseres Retro-Rätsels und durfte sich über 1000 Euro freuen, die ihm WZ-Redakteurin Hertha Stauch am gestrigen Sonntag überreichte.

Beppo, das heißt Josef Juhasz aus Gottmannshofen, strahlt über’s ganze Gesicht und weiß schon, wie er die Scheine einsetzen will. Draußen in der Garage steht sein E-Mountain-Bike, mit dem es im Juni in Richtung Dolomiten gehen soll.

Seit der Bankkaufmann, der beruflich in Augsburg tätig war, vor drei Jahren seinen Ruhestand angetreten hat, gibt es für ihn vor allem eines: Mit dem Radl zusammen mit Sportsfreunden die Gegend erkunden. Mal geht es ins nähere Umland, mal weiter weg per Auto und Fahrrad auf dem Radständer. Juhasz schätzt sein sportliches Gefährt: „Mit dem kann man weite Strecken schaffen.“

Allerdings müsse man sich auch hier die Kraft einteilen. So hat er es an einem Tag schon bis Neresheim geschafft und andere Ziele erreicht. Seit 1991 lebt das Ehepaar Juhasz in Gottmannshofen – Wertingen wurde als Wohnort interessant, als Juhasz, gebürtiger Höchstädter, in Augsburg arbeitete.

Er schätzt die Infrastruktur in Wertingen und die schöne Umgebung: „Erst seit ich im Ruhestand bin weiß ich, welch schöne Ziele man von Wertingen aus erreichen kann.“ So fährt er an einem Tag durchaus über hundert Kilometer: „Man sieht so viele schöne Ortschaften und in vielen gibt es gute Wirtshäuser“, nimmt er sich immer ein Ziel vor.

Das Retro-Rätsel unserer Zeitung hat er täglich mitgemacht – Juhasz liest die Zeitung auf dem iPad. Er bezieht aus alter Gewohnheit nicht die Wertinger, sondern die Augsburger Ausgabe.

Seine Frau bevorzugt allerdings die Printausgabe, die der Postbote jeden Tag ins Haus bringt. Auf dem iPad Zeitung lesen, ist für Juhasz durchaus eine Option: „Da kann ich meine Zeitung überall mitnehmen“. (hek)

