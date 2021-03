vor 33 Min.

Mit dem Jugendhaus Wertingen die Freude am Lernen zurückgewinnen

Das Jugendhaus Wertingen ermöglicht Schülern, verpassten Lernstoff nachzuholen. Das kostenfreie Projekt „BackUp“ richtet sich vor allem an Kinder, bei denen durch das Homeoffice Probleme auftauchen

Seit kurzem ist außerschulische Jugendbildung wieder eingeschränkt möglich. Das bedeutet auch, dass das Jugendhaus Wertingen wieder unter einigen Auflagen öffnen darf. Ebenso kann nun ein Projekt der Jugendpflege Wertingen wieder in Präsenz stattfinden.

Das Projekt BackUp richtet sich an Kinder und Jugendliche, für die der Online-Unterricht problematisch war. Sei es mangelnde technische Ausstattung, fehlende Hilfe seitens der Eltern oder Motivationslosigkeit. Das Engagement zweier Ehrenamtlicher innerhalb dieses Projekts soll betroffenen Schülern und Schülerinnen helfen, den Anschluss nicht zu verlieren und etwas vom verpassten Stoff nachzuholen und die Freude am Lernen zurückzugewinnen.

Das Team der Jugendpflege Wertingen hat das Projekt schon sehr früh im ersten Lockdown im Jahr 2020 zur Förderung bei Aktion Mensch eingereicht, da die Auswirkungen der Schulschließungen und Homeoffice bereits damals absehbar waren. Nach einer längeren Prüf- und Bewertungsphase wurde die Förderung seitens der Aktion Mensch bewilligt, und das Projekt konnte im Oktober 2020 starten. Seither fand das Angebot zuerst in Präsenz statt und ab November 2020 in digitaler Form via Zoom-Konferenz. Mit der Wiedereröffnung des Jugendhauses Wertingen kann BackUp ab sofort wieder in Präsenz durchgeführt werden.

Angebot des Wertinger Jugendhauses ist keine Nachhilfe

Wichtig zu betonen ist den Mitarbeitern des Jugendhauses, dass BackUp keine Nachhilfe darstellt. Die Ehrenamtlichen sind pädagogisch geschult, jedoch keine Lehrkräfte. Das Projekt habe nicht den Anspruch, schulischen Stoff nachzuholen oder auf Lehramtsniveau Inhalte zu vermitteln. Es gehe vielmehr um ein pädagogisches Aufarbeiten und Hilfestellungen bei Fragen bezüglich der Hausaufgaben oder des Schulstoffes. Der Fokus liegt auf der Förderung der Teilnehmenden abseits des Schulstoffs. Das Projekt sei also nicht im schulischen Kontext zu sehen.

Bisher erreichte die Jugendpflege mit BackUp jede Woche rund zehn Kinder, aufgeteilt auf zwei Gruppen. Die Gruppeneinteilung orientiert sich am individuellen Förderungsbedarf jedes Teilnehmenden.

BackUp findet immer dienstags von 13 bis 16 Uhr im Jugendhaus Wertingen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung erfolgen. Für den Fall, dass das Jugendhaus erneut schließen muss, findet das Projekt weiterhin online über Zoom statt. (pm)

Über diesen Link werden Interessierte direkt zum Zoom-Meeting geleitet: BackUp bei Zoom

