Mit der WZ zum Chor „Saitenwind“

Karten für Open-Air-Konzert in Binswangen

Nachdem alle sechs Konzerte des Chors „Saitenwind“ im April und Mai in der alten Synagoge in Binswangen restlos ausverkauft waren, haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, ein zusätzliches Open-Air-Konzert durchzuführen.

Dieses findet am Samstag, 30. Juni, um 20.30 Uhr auf dem Binswanger Dorfplatz statt. Bei schlechtem Wetter zieht man in die Binswanger Mehrzweckhalle um. Für dieses Open-Air Konzert gibt es aber noch einen weiteren Grund, wie Chorleiter Willy Mück verrät:

Der Chor feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und aus diesem Grund will man auf der Freilichtbühne in Binswangen auch noch die besten Lieder der vergangenen Jahre mit dazu nehmen. Das Ganze wird dann noch mit einem schönen Ambiente und Lichteffekten garniert.

Die Wertinger Zeitung verlost für diesen Abend je fünf Eintrittskarten. Wer gerne dabei sein will, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@wertinger-zeitung.de, schickt ein Fax unter 08272/9943-49 oder eine Postkarte an WZ-Redaktion, Am Marktplatz 6, 86637 Wertingen.

Bitte geben Sie das Kennwort „Saitenwind“ an. Einsendeschluss ist Mittwoch, 27. Juni. Die Karten werden an der Abendkasse auf den entsprechenden Namen zurückgelegt.

Da im Vorverkauf schon ein paar hundert Karten über den Ladentisch gingen, sollte man mit dem Erwerb nicht mehr all zu lange zögern, heißt es vom Veranstalter. Es gibt aber voraussichtlich noch Karten an der Abendkasse. (pm)

im Vorverkauf gibt es bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen.

