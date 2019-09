vor 24 Min.

„Mitanand – Füranand“

Tag der Vereine in Thürheim

„Mittanand – Füranand“ heißt es beim Tag der Vereine in Unterthürheim am Sonntag, 22. September findet in Unterthürheim der 1. Tag der Vereine statt. Rund um das Bürgerhaus präsentieren sich die Vereine von Unter- und Oberthürheim mit den verschiedensten Aktionen. Beginn ist um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst am Amphitheater mit Pfarrer Mathias Kotonski.

Anschließend startet der Hurga Club mit einem Weißwurst-Frühschoppen. Ab 12 Uhr geht dann das Programm der Vereine los. Die Feuerwehr Thürheim hat ein Kinderprogramm im Angebot. Weiterhin werden die Fahrzeuge und das technische Gerät vorgestellt und einige Vorführungen gezeigt, wie zum Beispiel: Fettbrand Explosion, Vorführung Defibrillator, Feuerlöscher-Vorführung, Einsatzübung Jugendfeuerwehr und vieles mehr.

Die Blaskapelle lädt zum Schnuppern ein mit der „lustigen Musikprobe“, ein Mitmachspiel für Jung und Alt mit Instrumentenvorstellung. Bei den Schützen kann man Blasrohrschießen, Biathlonschießen und Kegelschießen. Kinder unter zehn Jahren dürfen sich am Lichtgewehr probieren. Der TSV bietet einen Erlebnisparcours für Kinder und Fußballkegeln in der Turnhalle an.

Der Thürheimer Kreativstammtisch stellt sein letztes sowie das neue Projekt vor und bastelt zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein kleinere Sachen mit den Kindern. Es gibt eine Laufkarte für die Kinder mit der man sich eine Überraschung abholen kann, wenn von allen Stationen ein Stempel gesammelt wurde. Ab 13 Uhr bietet der Obst- und Gartenbauverein Thürheim Kaffee und Kuchen an. Gegen 15.30 Uhr gibt es noch eine Verlosung und dann klingt der Nachmittag im Clubheim und am Amphitheater aus. Die Thürheimer Vereine freuen sich auf rege Beteiligung und viele interessierte Zuschauer und Mitmacher. (pm)