Mittelschule schwimmt sich frei

Erfolgreich beimWettbewerb für das „Seepferdchen“

Die Mittelschule Wertingen hat sich mit Erfolg am Schwimmabzeichen-Wettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus beteiligt. 66 Schulen wurden prämiert, darunter die Mittelschule Wertingen.

Beim Wettbewerb ging es unter dem Motto „Mit Sicherheit mehr Wasserspaß“ darum, das Schwimmabzeichen vom Seepferdchen über Bronze, Silber und Gold zu erwerben. Die Vermittlung von Schwimmfähigkeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Schulen leisten hier einen wichtigen Beitrag. So ist in Bayern der Schwimmunterricht in allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen fester Bestandteil des Sportunterrichts. Der Schwimmunterricht an bayerischen Schulen zielt darauf ab, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie sie sich sicher im Wasser bewegen und auch im Notfall anderen helfen können. Dazu gehören neben verschiedenen Schwimmtechniken auch elementare Bade-, Sicherheits- und Hygieneregeln und grundlegende Fertigkeiten der Selbst- bzw. Fremdrettung aus dem Bereich des Rettungsschwimmens.

Der Schwimmabzeichen-Wettbewerb ist eine gemeinsame Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, des Bayerischen Schwimmverbands, der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes und des Landesverbands Bayern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. (pm)

