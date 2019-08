vor 25 Min.

Mittelschule spricht sich gegen Rassismus aus

Wolfgang Sassmann (links), Koordinator an der Schule, Regionalkoordinatorin Uta Manz (Dritte von links), Udo Höhn vom TSV Wertingen (Vierter von links) demons-trieren gemeinsam mit Schülern, um was es ihnen geht.

Wertinger Schüler und Lehrer zeigen Courage und verpflichten sich freiwillig zu drei Grundsätzen

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – um diesen Titel verliehen zu bekommen, ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer sich per Unterschrift zu drei Grundsätzen verpflichten: An der Wertinger Mittelschule unterzeichneten weit über die geforderten 70 Prozent diese Selbstverpflichtung. Für die Mittelschule bedeutet das, dass sie langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen entwickelt, um Diskriminierung, insbesondere Rassismus, zu überwinden. Das heißt auch, dass, wenn Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen vorkommen, man sich gemeinsam dagegen wendet und darauf achtet, gemeinsame Wege zu finden.

Des Weiteren wird die Mittelschule Wertingen sich dafür einsetzen, dass ein Mal pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierung durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von Diskriminierung vorzugehen.

Bei einer kleinen Feier mit allen Schülern in der Aula konnte Uta Manz, Regionalkoordinatorin von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in Schwaben, den Schülern den offiziellen Titel symbolisch mit einem großen Schild überreichen. Ganz besonders freue sie sich, dass hier in Wertingen die Schule nicht allein gelassen werde, sondern das Bestreben für die Kinder und die Jugend wirklich vor Ort gemeinsam getragen wird. Dies werde deutlich, indem der TSV Wertingen die Patenschaft für das Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ an der Mittelschule Wertingen übernommen hat.

Udo Höhn, der Schatzmeister des TSV, gratulierte der Mittelschule zur offiziellen Verleihung und betonte in seinem Grußwort, dass der TSV Wertingen bei der Umsetzung und Durchführung kommender Projekte der Mittelschule Wertingen zur Seite stehen werde. (pm)