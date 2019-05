vor 41 Min.

Montesingers laden ein zu Evergreens

Öffentliches Konzert mit zwei Chören in der Montessorischule

Die beiden befreundeten Chöre „Montesingers“ und „Chorado“ schwelgen am kommenden Sonntag, 26. Mai, ein bisschen in Erinnerungen. Unter dem Motto „Evergreens und Lieder, die es werden sollten“, haben sie ein Repertoire ausgesucht, das auf die 80er- und 90er Jahre und teils noch früher zurück geht. Songs, Schlager und Lieder, die inzwischen zu Klassikern geworden sind, wie beispielsweise Eric Claptons „Tears in Heven“ oder „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel. Aber auch die „Roten Lippen“, die immer noch gerne küssen, gehören dazu oder Hannes Wader mit seinem „Gut, wieder hier zu sein“.

Die Montesingers unter Leitung von Elke Dünzl sind der ursprüngliche Eltern- und Lehrerchor der Montessorischule, der längst nicht mehr nur aus diesen besteht. Mit dabei und durchaus hörenswert ist „Chorado“, ein Frauenensemble aus Augsburg, ebenfalls dirigiert von Elke Dünzl, das sich viel in Wertingen aufhält, um das Konzert zusammen mit den Montesingers vorzubereiten. Nach dem Konzert sind Gäste zum Umtrunk eingeladen.

Für das Konzert in der Montessorischule, Zusmarshauserstraße 19 in Wertingen, ist der Eintritt frei. Spenden werden gerne angenommen.

