Munterer Volkstanz im Zehentstadel

Blaskapelle Unterthürheim hat mit ihrem Angebot großen Erfolg

Munter getanzt wurde beim ersten Volkstanzabend des Musikvereins Blaskapelle Unterthürheim, den dieser anlässlich des Jubiläumsjahrs im Zehentstadel veranstaltete.

Dirigent Herbert Hornig begrüßte zahlreiche Gäste. Die Tanzfläche füllte sich rasch und die Musikanten der Blaskapelle Unterthürheim begleiteten die Tanzenden in verschiedenen Formationen. Von der bayrischen Tanzlmusi, einer Tiroler Volksmusik, einer Besetzung der Allgäuer Volksmusik bis hin zu einer Hinterberger-Besetzung war an diesem Abend jedem Volksmusik- und Volkstanzliebhaber ein musikalischer Hochgenuss geboten. Neben den Formationen der Unterthürheimer Musikanten begeisterte auch Christoph Lambertz das Publikum. Zu den Klängen seiner Gitarre sangen die Gäste bekannte Volksweisen. Das Küchenteam der Kapelle zauberte Brotzeitschmankerl vom Feinsten. Wie es für einen Tanzabend üblich ist, wurde auch dieser mit dem Roien und einem Abschlusslied beendet. Da der Tanzabend ein voller Erfolg war, wird es in Zukunft eine Fortsetzung geben. Das nächste Konzert der Jubiläumsjahrkonzertreihe findet am Sonntag, 4. August im Amphitheater Unterthürheim statt. (pm)

