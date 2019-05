18.05.2019

Museumstag: Führung zum Thema Gräber

Interessantes über Grabstätten früher und heute

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, veranstaltet das Heimatmuseum Wertingen um 14 Uhr eine Führung zum Thema „Grabstätten früher - Grabstätten heute“, mit sich anschließendem Friedhofsbesuch. Die Veranstaltung beginnt um 14 und endet um 16 Uhr. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Heimatmuseum Wertingen, Schlosseingang, Schulstraße 12. Das Heimatmuseum Wertingen beherbergt im Schloss verschiedene Grabausstattungsobjekte, die zu Beginn der Tour besichtigt werden.

Da sind zum einen die Grabbeigaben aus der Alamannenzeit, die bei Ausgrabungen in der 1980er Jahren in Zusamaltheim gefunden wurden. Sie sind in den Vitrinen des Heimatmuseums im ersten Stock zu sehen. Vor dem Festsaal finden sich zwei Grabplatten aus dem 18. Jahrhundert an der Wand befestigt: Sie stammen von dem Grab der Eheleute Sicherer, die 1783 und 1785, also im Abstand von zwei Jahren, verstarben. Dekorativ bis martialisch sind die Memento-mori-Zeichen, die oft auf den Grabplatten der Barockzeit zu finden sind, so auch auf den besagten Platten. Kein Wunder, war doch eine Begegnung mit dem Tod durch den Schwedenkrieg sowie die grassierende Pest stets und überall allgegenwärtig. Im 19. Jahrhundert dagegen trifft man oft auf das Auge Gottes als Motiv für die schmiedeeisernen Grabkreuze.

Im ersten Kellergeschoss des Museums findet sich eine Reihe solcher schmiedeeisernen Grabkreuze, die zum Teil aus dem 18. Jahrhundert stammen und bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet wurden. Dann kamen sie aus der Mode und gelangten ins Heimatmuseum.

Nach diesem Kurzaufenthalt im Museum spazieren die Teilnehmer zum Friedhof, auf dem ausgewählte Grabmale des Barock bis heute näher betrachtet werden. Dabei wird auch der Friedhofskapelle St. Michael ein Besuch abgestattet. Alfred Sigg und Cornelius Brandelik führen die Besucher zu ausgewählten Objekten des Heimatmuseums und des Wertinger Friedhofs. (pm)

