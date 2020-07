00:30 Uhr

Musical-Chor singt mit Maske

Erstes Treffen nach dem „Lockdown“ mit Abstand

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“! Damit der Kontakt der Schauspieler und Sänger des Musicalvereins nicht zulange ausgesetzt sei, lud Vereinsvorsitzender und Spielleiter Johannes Baur am vergangenen Sonntagabend alle ein, die sich mal wieder zum gemeinsamen Singen und Austauschen treffen wollten. Rund 40 waren der Einladung in den Zehentstadel in Pfaffenhofen gefolgt. Ein kleiner Chor aus den Reihen der jungen Musiker, Sänger und Schauspieler suchten aus allen Musicals, die bisher vom Projekt aufgeführt wurden, Stücke zum Mitsingen aus.

Weit verteilt im Raum, wie es die Hygienevorschriften der Gemeinde vorschreiben, wurde dann fleißig gesungen – natürlich dieses Mal nur mit Maske! So manche liebe Erinnerung kam da einzelnen Mitgliedern von den zum Teil schon längst vergangenen Musicals.

Mit einer kleinen Brotzeit, die für jeden schon von der Familie Baur abgepackt vorbereitet wurde, klang das kleine „Überbrückungstreffen“ aus. Nachdem der Lockdown seit Mitte März jede Probe unmöglich machte, wurde im April vom Vereinsvorstand beschlossen, das für Oktober 2020 geplante Musical „Die zwei Brüder“ zwischen dem 30. Oktober und dem 7. November 2021 nachzuholen. (steg)

