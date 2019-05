15.05.2019

Musikalisch „willkommen im Grünen“

Gesangsklasse der Kunstschule Kuk lädt zum Frühlingskonzert

Zum festen Bestandteil des Kunstschulprogramms gehört seit Jahren das Frühlingskonzert in der Wertinger Gärtnerei Maximilian Hurler. Auch in diesem Jahr lädt die Gesangsklasse unter der Leitung von Ursula Maria Echl wieder ein, musikalischen Geschichten zu lauschen. Nach dem Satz von Harald Genzmer „So treiben wir den Winter aus“ bricht sich der Frühling Bahn, gefolgt von Liedern, Arien und Duetten, die vor allem von den unterschiedlichen Facetten der Liebe handeln. Den Abend beschließen wird der „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“.

Das Konzert am kommenden Freitag, 17. Mai, beginnt um 19.30 Uhr in der Gärtnerei Hurler in Wertingen, Zusmarshauser Str. 33. Der Eintritt ist frei. (pm)

Themen Folgen