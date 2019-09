00:32 Uhr

Musikalischer Gottesdienst

Das Ensemble „Siba“ singt in der Wertinger Stadthalle

Am Sonntag 15. September, findet im Foyer der Wertinger Stadthalle ein besonderer Gottesdienst der Freien evangelischen Gemeinde statt. Das Ensemble „Siba“ gestaltet den musikalischen Teil des vormittags. Beginn ist um 10 Uhr. An diesem Vormittag gibt es viel Live-Musik, Gelegenheit zum Zuhören und zum mitsingen, sowie ein Angebot für Kinder.

Die Gruppe Siba ist ein sechs- köpfiges Gesangsensemble. Siba ist persisch und bedeutet „schön“. Zugleich steht Siba für die Initialen der Leiterin Sieglinde Baur-Kazemiye. Die Freude am mehrstimmigen Singen ist ihnen anzumerken. Ihr Repertoire beinhaltet Werke aus verschiedenen Genres. So singen sie klassische geistliche Lieder, Gospels, Spirituals, Evergreens und moderne Vertonungen. In der Stadthalle singen sie von Freude „Oh what a happy day“, von Dankbarkeit und von dem sanften Empfinden des geführt seins. Zugleich sind die Gäste eingeladen in moderne Lieder wie „Licht dieser Welt…“ und „Keiner ist wie Du…“ einzustimmen. In Anlehnung an die Lieder gibt es immer wieder Impulse zu den Themen von Pastor Klaus Deckenbach. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09074/958283 und im Internet unter www.wertingen.feg.de. (pm)

