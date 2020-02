vor 40 Min.

Musiker live im Radio zu hören

Klarischnättra und Lauterbacher Dreigesang im BR

Keinen Patzer wollen sich die Gruppen Klarischnättra und der Lauterbacher Dreigesang am heutigen Freitag, 21. Februar, leisten. Ganz generell nicht und besonders nicht dann, wenn die Musiker live im Radio zu hören sind. Sie sind von 15 bis 17 Uhr zu Gast in der Sendung „BR Heimat“ in der Sendung „Servus!“, moderiert von Evi Strehl. Ein lockerer Ratsch im Studio des Münchner Funkhauses, mit viel Musik und Gesang sowie interessanten Informationen zu den Künstlerinnen, bildet den Rahmen der Sendung. Die Lauterbacher Sängerinnen waren dort bereits 2018 zu hören. Anlass der Einladung ist die Produktion einer gemeinsamen CD, die beide Gruppen am Sonntag, 29. März, um 18 Uhr in der Synagoge in Binswangen vorstellen werden. Ein Termin zum Vormerken, denn an diesem Tag kann man die CD auch zum ersten Mal käuflich erwerben. (pm)