vor 20 Min.

Musikschüler dürfen live in den Unterricht

In Wertingen stehen die Räume nach Wasserschaden bereit

Die nächsten Lockerungen im Lockdown betreffen die Musikschulen in Bayern. Ab 1. März darf der Einzelunterricht an der Musikschule Wertingen wieder live im Schulhaus und in den Außenstellen in Pfaffenhofen und Bissingen stattfinden. Seit 16. Dezember mussten die Lehrkräfte der Musikschule ihren Unterricht in vollem Umfang auf digitale Medien ausrichten. Lehrer wie Schüler saßen zu Hause vor ihren Bildschirmen und spielten auf ihren Instrumenten. Die Kinder der „Elementaren Musikpädagogik“ bekamen als Alternative zum Kurs in der Musikschule wöchentlich ein Video geschickt. Diese Kurse dürfen aber noch nicht in Präsenzform stattfinden, sodass bei allen Beteiligten noch etwas Geduld gefragt ist.

Am 23. Dezember, pünktlich zu Weihnachten, stand die Musikschule durch einen Wasserschaden in der Stadthalle unter Wasser. Instrumente mussten rausgeräumt, Wasser ausgepumpt und Schäden wieder beseitigt werden. Böden und Decken sind nun wieder repariert und jetzt lösen endlich Musiklehrer und Schüler die Handwerker ab, die pünktlich zur Öffnung für den Einzelunterricht das Schulhaus wieder instand gesetzt haben. Aktuell ruht der komplette Orchesterbetrieb der Stadtkapelle, genauso wie die Ensembles, die Rockbands und der Chor. Mit den sinkenden Inzidenzzahlen steigt auch die Hoffnung, dass bald auch diese Aktivitäten wieder möglich sein werden. (pm)

