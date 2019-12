vor 21 Min.

Musikverein Osterbuch feiert 110 Jahre

Voller Terminkalender im Jubiläumsjahr 2020

Mit vielen Aktivitäten feiert der Musikverein Osterbuch das ganze Festjahr 2020 durch sein 110-jähriges Jubiläum. Begonnen wird am Samstag, 11. Januar, mit einer Fackelwanderung. Am Donnerstag, 13. Februar, folgt der Kinderfasching mit einer Narrenandacht. Für Samstag, 7. März, ist eine musikalische Messe mit Jahresversammlung und einem Lichtbilderstreifzug durch die letzten Jahrzehnte angesagt. „Aufspiel’n beim Wirt“ heißt es beim Osterbucher Musikfrühling am Samstag, 28. März.

Ein musikalischer Dämmerschoppen mit der „Buachmer Tanzlmuse“ steht am Freitag, 22. Mai, auf dem Programm. Für Freitag, 17. Juli, ist ein Klassenvorspiel mit Grillabend vorgesehen. Und am Samstag, 18. Juli, gibt’s eine musikalische Sommernacht. Am Freitag, 18. September, steht ein musikalischer Dämmerschoppen auf dem Programm und am Samstag, 3. Oktober, ein Dinner mit Erzähler vom Märchenzelt zum Thema: „Märchen trifft Grillgans“.

Am Sonntag, 8. November, gibt es einen Weißwurstfrühschoppen mit der „Buachmer Tanzlmuse“, und das Jubiläumskonzert beschließt am Sonntag, 6. Dezember, das Festjahr. (fk)