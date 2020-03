21.03.2020

Musikverein blickt zurück und ehrt verdiente Mitglieder

Gemeinschaft aus Osterbuch feiert das 110-jährige Bestehen. Ein Film lässt die Anwesenden schmunzeln

Von Andrea Baumann

Die Geschichte des Osterbucher Musikvereins reicht bis ins Jahr 1910 zurück. Dass bis heute eine aktive Musikergruppe im Dorf besteht, ist dem ehrenamtlichen Engagement zu verdanken. Dies wurde nun bei der Jahreshauptversammlung gewürdigt. Vorsitzender Andreas Tischmacher blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Er konnte mit der kleinen Kapelle 33 Auftritte verzeichnen. Auch Dirigent Milan Nemec zeigte sich sehr zufrieden mit dem Musikverein. In seinem Bericht hob er vor allem zwei Auftritte hervor, die die Kapelle 2019 in Füssen und in Gessertshausen gestaltet hatte.

Für ihre langjährige Tätigkeit im Musikverein wurden 13 der 110 Vereinsmitglieder geehrt. Die stellvertretende Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Anette Paulus gratulierte Marco Baumann und Philip Langenmair zu zehn Jahren Mitgliedschaft, Andrea Holler, Andrea Martin, Nadine Langenmair und Anna-Lena Neukirchner zu 15 Jahren. Anja Hochstädter, Michael Schipf, Sebastian Schipf, Madeleine Schütz und Andreas Tischmacher wurden für 25-jähriges Engagement im Verein ausgezeichnet.

Den beiden Musikern Albert Sporer und Karl Probst überreichte Andreas Tischmacher im Namen des Vereins ein Geschenk für 50 Jahre Mitgliedschaft. Auch die Jungmusikerinnen und Jungmusiker wurden ausgezeichnet. Simon Ludwig, Lukas Neukirchner und Theresa Wiedmann hatten erfolgreich die D1-Prüfung absolviert und Sarah Wiedmann hatte mit einem Saxofon-Ensemble erfolgreich am ASM-Kammermusikwettbewerb teilgenommen.

Zum Jubiläum gratulierte Anette Paulus dem Musikverein außerdem mit einem Zuschuss für anzuschaffende Noten. Bürgermeister Johann Gebele dankte der Kapelle für ihr großes Engagement in der Gemeinde. Es sei sehr wichtig, den Verein mit einer aktiven Jugendarbeit am Leben zu erhalten, so Gebele. Besonderen Dank sprach er für das Umsetzen der Akustikdecke aus, die im Saal des Bürgerhauses eingebaut worden war.

Im Anschluss an die Versammlung wurde eine 90-minütige Diashow mit Bildern aus der Geschichte des Vereins gezeigt. Die teilweise alten Fotografien stammten aus der Chronik der Musikkapelle und anderer örtlicher Vereine. Zudem wurden Dias von verschiedenen Mitgliedern zusammengetragen und digitalisiert, Fotoalben und Digitalaufnahmen aus den vergangenen Jahren wurden gesammelt.

Das Ergebnis war ein musikalisch untermalter Film mit 1200 Aufnahmen aus 110 Jahren Vereinsgeschichte. Beim Betrachten wurden die Bilder von den Anwesenden spontan mit Humor, aber manchmal auch mit Wehmut kommentiert. Sie weckten bei älteren Mitgliedern Erinnerungen, etwa an zurückliegende Vereinsausflüge, Auftritte, Hochzeiten und Faschingsfeiern.

Abgesagt ist wegen aktueller Lage der traditionelle Osterbucher Musikfrühling, der am 28. März stattfinden sollte.

