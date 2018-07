vor 23 Min.

Nach 29 Jahren geht Wortelstettens Kindergartenleiterin

Seit der Eröffnung des Kindergartens Wortelstetten im September 1989 ist Rosi Kratzer dessen Leiterin. Sie hat verstanden, ihm eine Seele zu geben. Als Dank machte ihr das Dorf ein besonderes Geschenk.

Von Brigitte Bunk

Rosi Kratzer will keine Feier. Die Leiterin des Kindergartens Wortelstetten erzählt nach dem Gottesdienst: „Ich hab zu Tina gesagt, wenn du was machst, dann komm ich nicht!“ So stand offiziell am gestrigen Sonntag nur der Jahresabschluss-Gottesdienst an.

Erst kurz vor Schluss bat Pfarrer Klaus Ammich in der Wortelstettener Pfarrkirche Rosi Kratzer nach vorne, die am Ende dieses Kindergartenjahres in Ruhestand gehen wird. Denn die Kinder und ihre Kolleginnen Bettina Nawratil und Anja Zahler wollen ihr ein Geschenk machen. Zur selbst gestalteten Gartenkugel gibt es noch ein besonderes Lied, das Bettina Nawratil mit ihrer Schwester Diana Reiter singt und damit nicht nur Rosi Kratzer rührt: „Du bist im Mosaik ein Stein, der viele andere Steine um sich hat und zu einem schönen Bild geworden ist.“ Von Pfarrer Ammich bekommt die scheidende Kindergartenleiterin einen persönlichen Segen, damit es ihr gut gehe in der anstehenden ruhigeren Zeit. Dann nehmen die einstigen Initiatorinnen des Kindergartens, Doris Debler und Anneliese Probst, die langjährige Leiterin in ihre Mitte. Was kommt, weiß diese in dem Moment nicht. Ebenso wenig hatten Debler und Probst im Januar 1988 gewusst, dass sie mit ihrem Antrag auf Errichtung eines Kindergartens in der ehemaligen Schule und den gesammelten Unterschriften eine derartige Erfolgsgeschichte starten würden.

Die Unterstützung aus dem Dorf stellt auch Bürgermeister Hans Kaltner bei seiner Ansprache in der Halle der Familie Miller heraus, als er sich bei Rosi Kratzer für die 29 Jahre ihres Wirkens bedankt, denn seit der Eröffnung am 1. September 1989 leitete sie diesen Kindergarten. Kaltner stellt heraus: „Sie haben es verstanden, unter Einbeziehung des ganzen Dorfes diesem Kindergarten eine Seele zu geben.“ Und den Kindern und inzwischen schon wieder deren Kindern wichtige Werte zu vermitteln..

Ihre Nachfolgerin wird Bettina Nawratil, die seit September überlegt hatte, wie sie den Abschied von Rosi Kratzer gestalten könnte. Alle hat sie darauf eingeschworen, Rosi nichts zu verraten. In ihrer Ansprache erklärt sie: „Es war schön, zu sehen, wie ein Mensch wie du, Rosi, hier dazugehört.“ Deshalb wollte Nawratil ihre Kollegin nicht einfach so gehen lassen. „Ein Fest verbindet, bringt Gespräche mit Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, und schenkt Zeit für ein Miteinander.“ Nawratil sieht es als Zeichen der Wertschätzung. Beim Sektempfang ebenso wie beim Mittagessen, das der Sportverein vorbereitet hatte, und bei Kaffee und Kuchen – immer wieder hat Rosi Kratzer Zeit für ein kurzes Gespräch und eine Umarmung. Ein Quiz lässt viele Erinnerungen an 29 Jahre Kindergartenzeit wach werden, und beim Tanz mit vielen „Ehemaligen“ gibt es noch einmal ein großes Hallo.

