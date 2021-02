vor 36 Min.

Nach Covid-19-Fall: Buttenwiesener Gemeinderäte beim Corona-Schnelltest

Plus Nachdem bekannt wurde, dass ein Buttenwiesener Gemeinderatsmitglied positiv auf Corona getestet wurde, hat der Bürgermeister schnell reagiert: Antigen-Schnelltests für das komplette Gremium im Rathaus.

Von Brigitte Bunk

Ein Buttenwiesener Gemeinderatsmitglied wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet; drei Tage nach der Ratssitzung. Deshalb hat Bürgermeister Hans Kaltner den dort Anwesenden angeboten, am späten Samstagnachmittag zum Antigen-Schnelltest auf SARS-CoV-2 ins Rathaus zu kommen.

Das Gremium zog die Corona-Tests am Wochenende durch. Der Buttenwiesener Apotheker Johannes Riesinger hatte sich bereit erklärt, die Tests durchzuführen. Dies dauerte eine gute Stunde.

Keine Symptome, erzählt der Wortelstettener

Bürgermeister Kaltner verkündete hinterher erleichtert: „Alles gut!“ Alle 19 durchgeführten Tests hatten ein negatives Ergebnis. Darüber freut sich vor allem Daniel Uhl. Der 22-Jährige sollte am Freitag operiert werden, weil er sich zwei Wochen zuvor das Handgelenk gebrochen hatte. Deshalb wurde am Donnerstag der Coronatest gemacht, dessen Ergebnis vor allem ihn selbst überraschte. Denn er hatte keine Symptome, auch am Samstagabend noch nicht. Der Wortelstettener erzählt am Telefon: „Ich weiß selbst nicht, wann und wo ich mich infiziert habe.“ An die Vorgaben und Hygieneregeln habe er sich gehalten, nur wenige Leute getroffen. Die Operation war medizinisch notwendig und wurde durchgeführt, berichtet er, doch aufgrund des Ergebnisses wurde die Reihenfolge geändert, er kam als letzter dran.

Corona-Warnapp reagierte

Und statt wie vorher besprochen bis Montag im Wertinger Krankenhaus bleiben zu müssen, durfte er nach Hause. So hat er am Freitagnachmittag in der Corona-Warnapp sein Testergebnis eingetragen. Daraufhin zeigte es beispielsweise Bürgermeister Kaltner ein erhöhtes Risiko an. Der hatte mit Daniel Uhl am Rande der Sitzung – geschützt durch die FFP2-Maske – etwas besprochen. Kaltner meint zufrieden: „Das zeigt, dass die Warn-App tatsächlich funktioniert.“

Das Ergebnis der Tests zeigt aber auch, dass die getroffenen Schutzmaßnahmen während der Sitzung passten. Das Gremium tagte am Montagabend im Zehentstadel in Pfaffenhofen, wo zwei Filtergeräte und ein CO2-Messgerät im Einsatz waren. Laut Daniel Uhl sei das Gesundheitsamt davon ausgegangen, dass am Montag noch kein Ansteckungsrisiko bestand. Da zum Zeitpunkt seiner Nachfrage schon alles organisiert war, zogen die Buttenwiesener die Tests trotzdem durch. Kaltner betont: „Damit sind wir auf der sicheren Seite.“

Künftig mehr online vorberaten

Schon während der Sitzung am Montag hatte der Bürgermeister erklärt, dass künftig die Themen online vorberaten werden, damit die Ratsmitglieder nur noch kurz zur Abstimmung zusammenkommen müssen.

