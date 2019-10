Nächsten Sonntag ins Museum

00:30 Uhr

Mertingen erinnert an seine Geschichte

Bei der Ausstellung „1050 Jahre Mertingen“ der Museumsfreunde Mertingen in der Alten Schule Mertingen kann man eine Zeitreise ins frühe Mittelalter machen. Auf ihrem Weg durch die Geschichte erlitten die Mertinger alles, was den süddeutschen Raum im Laufe der Jahrhunderte durchrüttelte: wechselnde Herrschaften, durchziehende Heere, Besatzung, Plünderung, Seuchen, Hunger. Der Ort hat sich behauptet und genießt jetzt, wie alle Deutschen, einen mehr als 70-jährigen Frieden. Die Ausstellung in der Alten Schule (hinter dem Rathaus) ist an allen Sonntagen im Oktober von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 13. Oktober, veranstalten die Museumsfreunde von 14 Uhr bis 17 Uhr im Stadel das traditionelle Krauteinhobeln. Sie führen die traditionelle Form der Konservierung von Gemüse mit Salz vor, die heute meist nur noch für Weißkraut verwendet wird. Besucher können gleichzeitig den bewährten Schleifservice von Engelbert Nagel in Anspruch nehmen. (he)

