20.09.2018

Napoleonstanne: Welcher Baum soll es sein?

Entscheiden Sie im Internet mit über die Zukunft eines Wahrzeichens von Wertingen

Wertingen Die mächtige Napoleonstanne auf der Anhöhe zwischen Gottmannshofen und Hohenreichen hat den trockenen Sommer nicht überlebt (wir berichteten). Deshalb muss er gefällt werden. Ein Stumpf in Höhe von vier bis fünf Metern darf stehen bleiben und als Habitat und Mahnmal dienen. Schließlich hat die Napoleonstanne eine gewisse Berühmtheit erlangt und galt bei den Wertingern als Wahrzeichen.

Der Tanne, die eigentlich eine Fichte ist, soll spätestens Ende Oktober ein Ersatzbaum zur Seite gestellt werden. Die Stadt will die Bürger in die Entscheidung mit einbinden und hat drei Nadelbäume zur Wahl gestellt. Bis Sonntagmittag kann im Internet darüber abgestimmt werden, ob die „Große Küstentanne“, die „Rotfichte“ oder die „Colorado-Tanne“ gewünscht wird. In den letzten Tagen hat sich bereits ein Favorit herauskristallisiert: Die „Große Küstentanne“.

Bis Sonntag gibt es noch Gelegenheit, im Internet abzustimmen, welcher Baum gepflanzt werden soll. Klicken Sie sich ein unter www. wertinger-zeitung.de

