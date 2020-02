Naturschutz in Buttenwiesen – nur Flickwerk?

Plus Mit Maßnahmen und Geldern sollen in den „Ökoflächen Buttenwiesen“ Räume für die Naturentwicklung geschaffen werden. Ob das tatsächlich der Natur etwas bringt, da gehen die Meinungen auseinander.

In der Flur zwischen Buttenwiesen und Tapfheim liegen die „Ökoflächen Buttenwiesen“. Hier finden sich noch vergleichsweise viele Flächen, die verschiedenen Tierarten Lebensräume bieten sollen und nicht nur als Anbauflächen für Mais oder Getreide dienen. Im Rahmen der Flurneuordnung fördern hier die Obere Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben sowie die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts den Arterhalt, besonders den von Wiesenbrütern wie dem Kiebitz.

Soweit die Theorie. Was das im Einzelnen bedeutet, wenn der Mensch im Donauried die Natur schützt, und ob seine Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind, das steht auf einem anderen Blatt. Josef Schrallhammer ist ein bekannter Naturschützer im Landkreis, der die Entwicklung seiner Heimat genau beobachtet. Schrallhammer, selbst in der Landwirtschaft groß geworden, sieht vieles kritisch, was in der Buttenwiesener Flur geschieht. So etwa das, was er am Schwammmoosgraben gesehen hat. Bei einer Maßnahme der Teilnehmergemeinschaft Unterthürheim, abgestimmt mit den Naturschutzbehörden, verflachten Bagger einen Graben. So sollte eine „Grünlandentwicklung“ stattfinden, welche dem Kiebitz mehr Lebensraum bereitstellen sollte.

Was ist sinnvoll beim Naturschutz, und was nicht?

Das Beispiel zeigt, wie weit im Naturschutz bei der Umsetzung die Meinungen auseinandergehen können, denn Schrallhammer und die Regierung von Schwaben bewerten diese Maßnahme sehr unterschiedlich. Die Regierung sieht die Arbeiten als Erfolg und verteidigt sich gegen entsprechende Vorwürfe des Naturschützers: „Die Uferabflachung berührt nicht die Grabensohle, von einer Eintiefung des Grabens und Zerstörung des Feuchtbiotops kann keine Rede sein. Vielmehr werden die Feuchtstandorte durch die Uferabflachung deutlich ausgeweitet; die Vegetation wird sich schnell wieder einstellen und wird teilweise auch durch Mähgutübertragung gefördert“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Flurneuordnung werde in den Ökoflächen Buttenwiesen „zielgerichtet umgesetzt“ in einer Umgebung, die ansonsten von Ackerbau geprägt sei.

Josef Schrallhammer sieht die Dinge anders. In seinen Augen wird mit der Maßnahme vor allem eines bewirkt: Eine Tierart auf Kosten einer anderen geschützt. Denn die Maßnahmen, die den Wiesenbrütern zugute kommen sollen, zerstören in seinen Augen den vielfältigen Lebensraum des Bibers.

Angesichts eines anderen Falls der jüngeren Vergangenheit sei das geradezu absurd: Ein Landwirt aus dem Landkreis Augsburg wurde vor kurzem zu einer Geldstrafe verurteilt, da er einen Biberbau zerstört und damit „massiven Einfluss auf die Lebensverhältnisse des besonders geschützten Bibers“ genommen habe. In der Urteilsbegründung merkte der Richter dabei eine „fehlende Bereitschaft zu einer Gesamtlösung“ an.

„Was beim Landwirt strafrechtliche Konsequenzen gehabt hat, wird von den Behörden fast genauso gemacht. Aber da heißt es dann ‚Naturschutzmaßnahme‘“, sagt Schrallhammer. Der Lebensraum des Bibers sei am Schwammmoosgraben mit seinen Gehölzstrukturen und seiner Vielfalt ideal gewesen, doch werde dies nun zunichte gemacht, um einer anderen Tierart zu helfen.

Die Wiesenbrüter sind besonders bedroht und brauchen Lebensräume

Diese Bewertung schießt über das Ziel hinaus, findet Lothar Kempfle. Er ist Geschäftsführer von „Donautal Aktiv“ und damit intensiv als Vermittler zwischen Landwirten, Gemeinden und Naturschutzbehörden unterwegs und koordiniert Maßnahmen der Flurneuordnung. Schrallhammers Kritik treffe hier die Falschen: „Die Maßnahmen sind sinnvoll für den Erhalt des Lebensraumes von Wiesenbrütervögeln, die sonst weiträumig keine Lebensräume besitzen – im Gegensatz zum Biber“, sagt Kempfle. Außerdem bezweifle er, dass der Biber überhaupt ernsthaft in seiner Lebensweise eingeschränkt werde. Der Schutz der Wiesenbrüter gelinge immer besser. Mit einigem Aufwand würden den am Boden brütenden Vögeln Lebensräume eingeräumt, die nach seinen Erkenntnissen auch angenommen würden. Mit den zur Verfügung stehen Mitteln würde gut gearbeitet. Allerdings räumt Kempfle ein: „Wir haben leider nur begrenzte Mittel und Flächen für den Naturschutz zur Verfügung.“

So bleibt nach Ansicht Schrallhammers und des Buttenwiesener Noch-Gemeinderats Gernot Hartwig, der in der kommenden Kommunalwahl nicht mehr antreten wird, ein sehr grundsätzliches Problem. Hartwig drückt es so aus: „Der Mensch tut und macht und denkt, er kann sich die Natur zurechtschneidern. Aber nicht da, wo wir etwas tun, gedeiht die Natur. Sondern da, wo wir möglichst wenig tun.“

Es gibt aus Sicht der Naturschützer deshalb nur eine Lösung, die wirklichen Naturschutz bietet: Die Schaffung von großen, zusammenhängenden Flächen, die weitgehend in Ruhe gelassen werden. Nur so könnten sich dort echte Ökosysteme entwickeln. Alles andere sei Flickwerk, bei dem letztlich jede Maßnahme nur punktuell einer oder wenigen Tierarten nutze, um im gleichen Zug anderen Nachteile zu verschaffen.

Jahrelang fließt Geld, und plötzlich ist alles verloren

Andernorts, wie etwa in der ebenfalls in der Buttenwiesener Flur verorteten Hefelesmahd, wurden über Jahrzehnte Gelder – etwa 4000 Euro jährlich – an die Landwirte ausgezahlt, um eine ökologisch hochwertige Fläche – auch für Wiesenbrüter – zu entwickeln. Die Landwirt verzichteten auf Düngung und eine vorzeitige Mahd auf etwa acht Hektar Fläche und bekamen dafür Geld, so wie viele Landwirte im Rahmen des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms.

Das alles geschah jedoch auf freiwilliger Basis. Nach einer Neuverteilung im Rahmen des Flurneuordnungsprogramms haben Landwirte nur noch mit einem Zehntel der ursprünglichen Fläche an dem Naturschutzprogramm teilgenommen, auf dem Rest wird wieder ganz normal gewirtschaftet – aufgrund einer „Rückholklausel“ rechtlich kein Problem. Das Statement des Landratsamts dazu lautet: „Für den Naturhaushalt ist dies jedoch von Nachteil.“ Die Behörden hätten jedoch versucht, die Flächen in einem „ökologisch hochwertigen Zustand“ zu halten.

Lesen Sie dazu den Kommentar unseres Redakteurs: Natur braucht Platz, um zu gedeihen

Lesen Sie außerdem: