vor 11 Min.

„Net g’schimpft isch g’lobt gnua“

Der Mundartkabarettist Sven Sonntag erfreut mit satirischen Wortspielereien über die Schwaben

Von Helmut Sauter

„Sonntag trifft Freitag“ ist nicht nur ein belangloses Wortspiel, sondern beschreibt exakt das Treffen des Mundartkabarettisten Sven Sonntag, der vor kurzem mit einer überschaubaren Zahl von Interessenten für schwäbische Mundart im Gasthaus Straub in Pfaffenhofen gastierte.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung der Kleinkunstbühne Lauterbach macht der Kabarettist, Mundart- und Kinderbuchautor und Profifotograf einen ultimativen Sprachtest mit seinen Zuhörern. Mit kurzweiligen und heiteren Sprachvergleichen beweist er rasch, dass „Grammatik“ eigentlich „Kilomatik“ heißen müsste, so schwer fällt sie dem Schwaben. Einem Berliner oder sonst einem „Preiß“ aus dem Norden darf man nie sagen: „Hebet se mol mein Hond“, denn die sind imstande und heben den Hund hoch und tragen ihn wie ein kleines Baby. Auch die Aufforderung: „Spreng mol schnell über d’Stroß“ kann von einem Islamisten falsch verstanden werden. Deshalb muss der Schwabe „g’ehrig“ aufpassen, dass er von anderen Volksstämmen nicht missverstanden wird.

Die Charakterisierung schwäbischer Originale löst immer wieder herzhaftes Lachen aus. Wer kennt nicht aus dem eigenen Umfeld die Ratschkathl, den Schwätzer oder den Bruddler. „I will ja nix saga …“ umschreibt die Ratschkathl, auf württembergisch auch „Fleckarätsch“ genannt, ihr Geheimnis über die Mitmenschen, um es dann doch unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit loszuwerden, denn wenn man nichts sagt: „Was sagat do d’ Leit?“ Der Schwätzer oder „Sprichmacher“ verspricht das Blaue vom Himmel, hat aber noch nie gehalten, was er versprochen hat. Dass der Bruddler immer unzufrieden ist, an allem herumnörgelt und oft schimpft wie ein Rohrspatz, beschreibt er treffend mit dem Satz „Drum sag i’s ja im Guata!“. Ein Lob kommt ganz selten über die Lippen eines Schwaben, denn „net gschimpft isch globt gnua“. Witzig und schauspielerisch gekonnt realisiert Sven Sonntag auch skurrile Zweiergespräche, die meist so enden: „Wenn i ebbes zum Saga hätt, i tät mei Gosch halta.“ Sein Exkurs über „Liebe auf schwäbisch“ hat ebenso die Lacher auf seiner Seite wie die Geschichte mit Adam im Paradies, der wohl der erste Schwabe gewesen sein musste. Denn als ihn der Herrgott um eine Rippe bat, war seine Antwort: „Und was kriag i für dia Ripp?“ Was er bekommen hat, hat er wohl ewig bereut. Überhaupt zieht sich die schwäbische Sparsamkeit wie ein roter Faden durch das „Sonntag-Programm“. So verwahrte sich der legendäre Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel gegen den Vorwurf, er sei geizig, mit dem klassischen Satz: „Liaber fünf Minuta g’schämt, als z’viel Geld ausgeaba.“ Und der Satz „ Schwaben fühlen sich erst wohl, wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen“ gehört ebenfalls zum Einmaleins der schwäbischen Lebensphilosophie.

Zum Schluss hin geht dem Wortkünstler wohl der kabarettistische Esprit aus, so dass sich die Vergleiche von Württemberger und Badenser etwas träge dahinziehen und auch eingestreute Tübinger Gogenwitze und einige Zitate aus dem Babytagebuch die Stimmung nicht mehr anheizen können. Doch ein schwäbischer Philosoph wie Sven Sonntag lässt sich auch an einem Freitag nicht aus seinem inneren Gleichgewicht bringen.

