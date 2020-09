vor 35 Min.

Neue Räume für Tanz, Sport und Treffen

Plus Der TSV Buttenwiesen hat ein eigenes Vereinsheim gebaut und bietet dort viele Aktivitäten für Erwachsene wie Kinder an. Welche Wünsche noch offen sind

Von Brigitte Bunk

3800 Stunden Arbeit liegen hinter den ehrenamtlichen Helfern des TSV Buttenwiesen. Albert Ebert leitet seit März den Verein. Er hat die Stunden kürzlich zusammengerechnet und freut sich mit allen anderen auf den 1. Oktober. An jenem Donnerstag nämlich werden sie ihr neues Vereinsheim offiziell in Betrieb nehmen. Dann können Erwachsene wie Kinder dort endlich tanzen und sporteln. Der Verein bietet die verschiedensten Möglichkeiten.

Der Sportplatz, auf dem das frühere Vereinsheim stand, ist seit einiger Zeit verkauft. So hatte der TSV keine Möglichkeit mehr, Vereinsfeiern oder Sitzungen in eigenen Räumen abzuhalten. Teils im Foyer der Riedblickhalle oder privat sind sie untergekommen, auch der Sport fand in eingemieteten Räumen statt.

Buttenwiesener Verein hat 900 Mitglieder

Mit dem zweistöckigen Gebäude beim Tennisplatz hat der Verein mit knapp 900 Mitgliedern nun einen zentralen Ort mit genügend Raum, den Sport, also Tennis, Tanz, Fitness und Prävention, und auch das Vereinsleben zu praktizieren. „So, wie es auch in anderen Vereinen stattfindet“, betont Alfred Ebert. Die Turner üben ihren Sport natürlich weiter in der Riedblickhalle aus.

Im September 2019, als Rüdiger Knöferl noch Vorsitzender war, hat der TSV Buttenwiesen den Startschuss für den Bau des neuen Vereinsheims gegeben, nach vielen planerischen und organisatorischen Vorarbeiten des dafür eingerichteten Bauausschusses.

Tennisplätze und Behinderten-WC

Über den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer zeigt sich Alfred Ebert froh: „Ohne die ganzen Leute hätten wir das nie stemmen können.“ Zum Beispiel bei der Heizung: Der durch die Solarmodule erzeugte Strom wird für den 400-Liter-Warmwasserspeicher für die Duschen genutzt. Reicht der nicht, wird Gas zugeschaltet. Die Temperatur- und Lichtsteuerung im Gymnastikraum ist über das Display neben dem Eingang einfach zu bedienen. Firmen haben Maschinen bereitgestellt, Spezialisten ihr Fachwissen eingebracht – Elektriker, Heizungsbauer, im Sanitärbereich, beim Dach, den Isolierungen und vielem mehr.

Neben einem Lagerraum sind im Erdgeschoss Umkleide- und Sanitäranlagen zu finden. Auch ein Behinderten-WC, der barrierefreie Eingang ist ebenso wie die Tennisplätze über die Zufahrt links vom Haupteingang zu erreichen. Mit fünf Prozent Steigung, damit auch Rollstuhlfahrer alleine hochkommen könnten. Doch Alfred Ebert erklärt: „Es wird immer jemand da sein, der helfen kann.“

Tische und Stühle aus altem Vereinsheim

Im Gastraum mit der Gastroküche, die sie gebraucht erwerben konnten, stehen die Tische und Stühle aus dem alten Vereinsheim. „Alles neu kaufen geht nicht“, erklärt der Vorsitzende, schon jetzt liegen die Kosten bei knapp 700000 Euro. In den ersten Stock führt eine Treppe, groß genug, dass irgendwann auch ein Treppenlift eingebaut werden könnte. Das Büro für den Vorsitzenden und ein Raum, in dem Krafttraining möglich ist, sind oben zu finden. Geräte und Gymnastikbälle können gelagert werden, um sie auf kurzem Weg in den Gymnastikraum zu holen. „Der ist schön groß und hell“, freuen sich Sophia, Julia und Jana von der Tanzgruppe Beat Weed, die ihren künftigen Probenraum gerade anschaut. Auch den Balkon mit Blick auf den Tennisplatz finden die Mädels prima. Kabel schauen im Gymnastikraum noch aus manchen Steckdosen heraus.

Dort können bald Musikboxen angesteckt werden, ein LAN-Anschluss wird für ungestörten Internetempfang installiert. Geplant sind zudem Spiegel an der Wand, die sich nicht nur die Mädels der Tanzgruppe wünschen, die ihren künftigen Probenraum gerade erstmals besichtigen. Die haben sie und ihre Trainerin Marina Braun im bisherigen Probenraum in der Riedblickhalle zu schätzen gelernt. Denn darin sehen sie genauso wie die Trainerin, ob alle die Bewegungen richtig ausführen, die Mädchen – und einige Buben – im Alter von vier bis 22 Jahren der fünf Tanzgruppen. Auch in der Abteilung „Fit & gesund“, beim Yoga und bei den Präventionsgruppen, der Gymnastik für die Damen, Herren und die Senioren, ist die richtige Ausführung der Übungen wichtig. Ob solche Wünsche bald realisiert werden können, kommt auch darauf an, ob der TSV die erhofften Zuschüsse erhält. Vom BLSV und der Gemeinde, die in der Regel bei den Vereinen 20 Prozent von Bauten fördert.

Verein könnte Geld gut gebrauchen

Von deren positiver Entscheidung in der kommenden Ratssitzung, auf die der TSV hofft, hängt auch ab, ob der Landkreis Geld beisteuert. Das könnte der Sportverein gut gebrauchen, denn auch die Kosten für den Zaun zum Kinderspielplatz hin, für den Parkplatz und die Einrichtung, also für Möbel und Geräte für die Sportler, müssen noch gestemmt werden.

Lesen sie auch:

Themen folgen