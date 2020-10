05:26 Uhr

Neue Single aus Buttenwiesen: Wenn ein „Engel in Blue Jeans“ hilft

Plus Das Duo „Kapfer & Kapfer“ aus Buttenwiesen stimmt mit einer Single auf die Winterzeit ein. Es geht um eine Geschichte, von der mancher schon "geträumt hat".

Von Marion Buk-Kluger

Eine Panne im Schnee, doch glücklicherweise kommt der rettende Engel in Person einer Lady in Blue Jeans mit ihrem SUV vorbei und hilft. Das ist der Text-Inhalt der neuen Single „Engel in Blue Jeans“ von Stefan und Alfred Kapfer.

Ein Gute-Laune-Schlager aus der Werkstatt von Kapfer & Kapfer

Die Schlagerzwillinge "Kapfer & Kapfer" aus Buttenwiesen bezeichnen ihr neuestes Werk als poppigen Gute-Laune-Schlager mit einer Geschichte, „die der ein oder andere vielleicht schon einmal erlebt oder davon geträumt hat.“ Als Bonus-Track wurde zusätzlich der Pop-Slow-Waltz „Wir träumen der letzten Jahreszeit zu“ aufgenommen. Auch darin spielt der Schnee eine Rolle.

„Da es zur Zeit keine Live-Auftritte gibt, haben wir dieses Mal keine CD produziert“, teilen die Kapfer-Zwillinge mit. Das Ganze sei jedoch ab 22. Oktober auf 240 Download-Portalen wie etwa iTunes oder Amazon erhältlich.

Mit "Kopf oder Zahl" vier Wochen lang auf Platz 1

Kapfer & Kapfer, die ihre Songs im eigenen Label Kapfer Music herausbringen, hatten 2019 ihr Album „Geliebt, gelebt, gelacht“ veröffentlicht. Mit dem darauf zu hörenden Song „Kopf oder Zahl“ standen sie erst kürzlich vier Wochen auf Platz 1 der SWR 4-Hitparade. Und nun wollen die Brüder mit ihren beiden aktuellen Titeln die kommende Winterzeit einstimmen: zum einen mit einer flotten musikalischen Kennenlern-Geschichte, zum anderen mit einem romantischen Song.

