Neue Volksmusik fürs Hirn und für die Seele

„Jodelwahnsinn“ in Pfaffenhofen: (von links) Geli Huber an der Harfe, Tobi Andrelang am Kontrabass und Otto Göttler an der Diatonischen Ziach begeisterten das Publikum im Gasthaus Straub.

Der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn macht seinem Namen im Gasthaus Straub in Pfaffenhofen alle Ehre

Von Helmut Sauter

Wieder einmal war die traditionsreiche Wirtschaft beim Straub in Pfaffenhofen voll gefüllt, denn der Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn weckte bei vielen Besuchern Erinnerungen an die Jahrtausendwende, als das Trio in der Besetzung Otto Göttler, Josef Brustmann und Monika Trasch mit der grünen Geige zweimal hintereinander den Saal im Bürgerhaus Unterthürheim zum Kochen brachte. Nach einer jahrelangen Pause haben sich jetzt wieder mit dem „Gründervater“ Otto Göttler, mit Geli Huber und Tobias Andrelang drei Vollblutmusikanten zusammengefunden, ja zusammengespielt, die Göttlers aufmüpfige Volksmusik grandios instrumentalisieren und mit ihren zeitkritischen Liedern und Gstanzl den Nerv der Besucher treffen.

Beginnt der Abend mit zünftiger traditioneller „Musi“, so gewinnen doch bald ironische und kritische Töne die Oberhand. Die Lust und Freude am Musizieren paaren sich, angeführt von Otto Göttler, dem Vorsänger und Meister an der Diatonischen „Ziach“, mit treffenden, zielgenauen Liedern zu den Waffenlieferungen nach Saudi Arabien, den Immobilienspekulationen in München, den braungesprenkelten, populistischen Verirrten, zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos bis hin zu den wahnwitzigen Gehältern der Dax-Vorstände.

Den Finger in die Wunden gesellschaftlicher Missstände gelegt

Zwar legt das Trio den Finger in Wunden gesellschaftlicher Missstände, jedoch nicht verbissen oder gar mit Sendungsbewusstsein, sondern immer mit einem schelmischen Augenzwinkern und einer Spiegelung auf das eigene Verhalten. „Denn auch wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen und können mit unserem Verhalten Vorbild auf verantwortliche Politiker sein“, lautet Göttlers nachdenklicher Kommentar.

Die Begeisterung des Publikums an dem impulsiven, quicklebendigen, manchmal auch etwas kräftigem Spiel auf diversen Instrumenten kennt keine Grenzen. Es freut sich nicht nur an der Leichtigkeit, dem Charme und dem Tiefgang der Instrumentalmusik, sondern auch an den launigen Geschichten und Anekdoten, die der Obergiesinger Otto Göttler in seiner unvergleichlich verschmitzten Erzählform von sich gibt. Und als er die „singende Säge“ zum Klingen und Sirren bringt, zum „Grantler-Blues“ und zur kroatischen Polka aufspielt, erntet er stehende Ovationen. Die beiden anderen Musikanten stehen ihm in nichts nach. Geli Huber spielt mit Hingebung und technisch hochrangigem Können Harfe und Hackbrett, greift auch mal zur Flöte und unterstützt mit ihrer kräftigen Stimme die „Jodelwahnsinnslieder“. Tobi Andrelang überzeugt mit eleganten und professionellem Spiel am Kontrabass und liefert mit zielsicheren Griffen passende tiefe oder hohe Klänge und legt einen einfühlsamen Klangteppich über die kräftigen Rhythmen der Ziach und der Harfe.

Obwohl die Uhr bereits die letzte Stunde des Tags anzeigt, rufen die Besucher mit ihrem frenetischem Applaus das Dreigestirn zu weiteren Zugaben auf die Bühne, was Otto, Geli und Tobi sichtlich mit allen Sinnen genießen.

