vor 18 Min.

Neustart bei der Wertinger Verkehrsplanung

Der Verkehr in Wertingen ist in verschiedenen Facetten ständig Thema im Stadtrat. Nun wurden die Stadträte mit einem Grundsatzvortrag auf ein neues Kapitel der Planungen eingestimmt.

Plus Reiner Neumann arbeitet seit Jahrzehnten mit der Zusamstadt zusammen – und drängt auf eine Maßnahme.

Von Benjamin Reif

Es sei wichtig gewesen, einmal etwas ausführlicher „mitgenommen“ zu werden beim Thema Verkehrsplanung in Wertingen, resümierte Bürgermeister Willy Lehmeier am Mittwochabend im Stadtrat. Vorausgegangen war dieser Aussage ein deutlich über einstündiger Vortrag des Verkehrsplaners Reiner Neumann vom Büro Modus Consult. Dessen Planer begleiten die Verkehrsentwicklung der Zusamstadt seit 35 Jahren.

Gesprächs- und Informationsbedarf gibt es in Wertingen zur Genüge. Das zeigen schon alleine die Arbeitskreise, die sich zum Thema Marktplatzberuhigung und Schulwegsicherheit gebildet haben, und in denen nicht nur Stadträte, sondern auch immer mehr Bürger diskutieren. Im Stadtrat führten und führen diese Themen mehrfach zu Streitgesprächen. Und nicht zuletzt ist das Thema Nördliche Entlastungsstraße – auch Nord-Ost-Tangente genannt – seit vielen Jahren ein Dauerthema im Stadtrat – erst vor kurzem ist hier ein allererster Planungsentwurf vorgestellt worden (wir berichteten).

Der Wertinger Verkehr soll konsequenter weiter entwickelt werden

Allzu viel Greifbares erfuhren die Zuhörer beim Vortrag des Ulmer Verkehrsplaners Neumann trotzdem nicht. Konkrete Optionen, wie die Verkehrslage in der Zusamstadt für alle Beteiligten zufriedenstellender gestaltet werden könnte, zeigte er nicht auf – zumindest noch nicht. Als grundlegenden Baustein nannte er einen sogenannten „Modal Split“, den es zu erfassen gelte. Der Fachbegriff bedeutet, dass ermittelt werden soll, wie sich das gesamte Verkehrsaufgebot in der Stadt eigentlich zusammen setzt. Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, Busse und Transporter – welche Gruppen sich wo häufen, diese Daten sollen die Grundlage bilden für weitere Schritte.

Bürgermeister Willy Lehmeier erläuterte im Gespräch mit unserer Zeitung, weshalb er den Termin mit dem Verkehrsplaner angesetzt hat – und wie es nun weiter gehen soll. „Ich wollte einen Impuls setzen“, sagte Lehmeier. Alle Stadträte müssten vom Hintergrundwissen her „auf einem Nenner“ sein, damit es nun konstruktiv weitergehen könne. Es sei nun an der Zeit, das Thema konsequent weiterzuverfolgen. In der Vergangenheit sei der Verkehr immer mal mehr, mal weniger stark auf die Agenda gerückt, dann aber aufgrund anderer Themen wieder in den Hintergrund geraten. Das soll sich nun ändern, hofft Lehmeier. Er wiederholte zugleich einen Punkt, den auch der Planer mehrfach betont hatte. „Wir müssen das große Ganze im Blick halten. Das Thema entwickelt sich permanent weiter, und zwar schnell“, so Lehmeier.

Der "Modal Split" soll die Grundlage für die weitere Arbeit sein

Konkret sei es nun an der Zeit, ein Angebot für die Erhebung des „Modal Split“ einzuholen und dieses vom Stadtrat absegnen zu lassen. Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse könnten dann konkrete Maßnahmen geplant werden.

In welche Richtung diese gehen könnten, ließ Verkehrsplaner Neumann schon einmal beiläufig anklingen. Während in der Vergangenheit einiges dafür getan worden sei, etwa den Wirtschaftsverkehr umzulenken, hinke man hinsichtlich der Maßnahmen für Fahrradfahrer und Fußgänger noch etwas hinterher, ebenso gebe es beim öffentlichen Personennahverkehr noch Luft nach oben. Das Megaprojekt „Nördliche Entlastungsstraße“ sei zwar gut und richtig, allerdings nicht für jeden Aspekt der Verkehrsplanung entscheidend. Lehmeier dazu: „Wir dürfen uns nicht nur mit der Entlastungsstraße beschäftigen, sondern müssen parallel dazu in diesen Bereichen am Ball bleiben.“

Die Arbeitskreise, die sich in Wertingen zu den Themen Marktplatzberuhigung und Schulwegsicherheit gebildet haben, hält Planer Neumann zwar prinzipiell für eine gute Sache – sie kommen in seinen Augen allerdings zu früh. „Es braucht meiner Meinung nach noch mehr Daten zu diesen Themen, um gute Lösungen zu erarbeiten“, sagte Neumann, wieder mit Verweis auf den „Modal Split“. Auf Nachfrage äußerte er sich aber auch noch positiv auf die angestoßene Debatte über die teilweise Verkehrsberuhigung am Marktplatz. Beim Thürheimer Tor gebe es eine aus verkehrstechnischer Sicht „unschöne Engstelle“, die problematisch sei. Mit dem derzeitigen Zustand am Marktplatz sei er „nicht zufrieden“, sagte Neumann. Und weiter: „Ich könnte mir einen autofreien Marktplatz bei ihnen durchaus vorstellen.“

Lesen Sie dazu den Kommentar unseres Redakteurs: Viele Bausteine zusammen bringen

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen