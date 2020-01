vor 25 Min.

Nikolausmarsch ist ein Segen für die Kartei der Not

Das Frauenstettener Kult-Spektakel hat wieder eine große Summe für unser Leserhilfswerk eingebracht

Von Benjamin Reif

Der Nikolausmarsch in dem Buttenwiesener Ortsteil Frauenstetten hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Zum einen spielt dabei sicher die Tatsache eine Rolle, dass der vom Nikolaus geführte Marsch durch den Märchenwald nur alle drei Jahre stattfindet. So kann sich langsam und beständig die Vorfreude aufbauen und gar eine neue Generation heranwachsen, die das erste Mal in Begleitung ihrer Eltern in den Wald gehen kann.

Zum anderen liegt es an dem unermüdlichen Engagement, das alle Mitwirkenden an den Tag legen. Große und kleine Schauspieler proben mit Eifer für ihre Auftritte. Um Darsteller muss Organisator Florian Hartl nicht lange bitten, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. „Nach der Gruppennachricht in WhatsApp ist immer ein Tag Ruhe, und dann kommen die Meldungen schnell herein“, sagt Hartl. Gemeinsam mit Klaus-Jürgen Aumiller und Christian Zahler hat er die 19. Auflage des Nikolausmarsches, die im Dezember vergangenen Jahres stattfand, organisiert.

Großer Einsatz aller Beteiligten beim Nikolausmarsch

Der Nikolausmarsch war nicht nur für die 1300 Besucher ein wunderschönes Ereignis, die sich in insgesamt vier Gruppen durch den Wald begeben haben. Die Veranstaltung ist auch stets ein Segen für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. 4019 Euro haben die Organisatoren durch Spenden und den Verkauf von Gulaschsuppe, Würstchensemmeln, Schupfnudeln, Glühwein und Punsch zusammen bekommen und gestern unserer Zeitung überreicht. Etwa genauso viel kam schon vor drei Jahren zusammen. Das Essen sei dieses Mal besonders gut weggegangen. „Die haben uns das beinahe aus den Händen gerissen“, sagt Christian Zahler. So gut wie nichts sei übrig geblieben. Durch die so zusammen gekommene Summe kann nun Menschen geholfen werden, die unverschuldet in Not geraten sind.

Auf der derzeitigen Größe kann das Frauenstettener Event allerdings auch bleiben, wenn es nach den Organisatoren geht. Viel Luft nach oben sei nicht mehr da. Schon jetzt gehen pro Gruppe etwa 350 Leute durch den Wald und an den Schauspielen vorbei. „Wenn es noch mehr werden, dann dauert es irgendwann zu lange“, sagt Klaus-Jürgen Aumiller.

Endlich gibt es ein Video aus dem Wald

Der Einsatz der Mitwirkenden fordert bei manchen einen besonderen Tribut. Beim Nikolausmarsch gebe es Teilnehmer, die seit vielen Jahren als Schauspieler dabei sind, aber noch nie den ganzen Marsch erleben konnten, da sie an ihren Schauplätzen im Wald bleiben mussten, sagt Aumiller. Extra für diese sei nun erstmals ein Video angefertigt worden, damit sie endlich einen Blick auf das Gesamtwerk werfen können. Dieses Video wollen die Veranstalter aber nicht publizieren oder gar auf Youtube hochladen. Der Nikolausmarsch, er soll etwas Besonderes bleiben.

