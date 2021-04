Nistkastenbau: Elf Preisträger ausgezeichnet

Bei Wertinger Aktion gibt es einen Gutschein und Rosenstöcke

Gärtnermeister und Organisator der Nistkastenbauaktion Tobias Munz hat jetzt elf Preisträger ausgezeichnet. Fünf davon erhielten Hauptpreise. Bei der Nistbaukastenaktion im Februar hatten sich über 60 Interessenten gemeldet, die ganz verschiedene Nistkästen bauten.

In Zusammenarbeit mit dem Wertinger Stadtbetriebshof wurden die Nistkästen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und den Stadtteilen aufgehängt (wir berichteten). In seiner Wertinger Baumschule übergab Tobias Munz an folgende fünf Preisträger jetzt die Hauptpreise: Ein Gutschein über 50 Euro geht an Elias Scheuermann aus Wertingen. Jeweils einen Rosenstock gewannen Leni Bengeser, Anton Eser und Leonie Böhm.Helmut Beckert erhielt einen Apfelbaum. Für die anderen, die sich an der Aktion beteiligten, stehen Trostpreise zum Abholen bereit. Wie Aktionsleiter Tobias Munz versichert, sollen weitere Aktionen folgen. (fk)