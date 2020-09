vor 39 Min.

Noch Karten fürs Wertinger Gitarrenfestival

Zwei Konzerte im Schullandheim Bliensbach

Das Wertinger Gitarrenfestival findet in diesem Jahr in reduziertem Umfang im Schullandheim Bliensbach statt. In dem Rahmen werden der Argentinier Luis Borda aus München und Johannes Tonio Kreusch am Samstagabend, 3. Oktober, zwei Doppelkonzerte geben. Für Interessierte gibt es kurzfristig noch einige Restkarten.

Förderverein, Stadt und der künstlerische Leiter Johannes Tonio Kreusch haben sich Anfang September für eine abgespeckte Form des Festivals entschieden. Dennoch soll dabei das internationale Flair spürbar sein.

So wird der in München lebende argentinische Tango-Gitarrist und Komponist Luis Borda in diesem Jahr Máximo Diego Pujol vertreten, der eigentlich für das Festival aus Argentinien angereist wäre. Im Rahmen der beiden Konzerte wird Johannes Tonio Kreusch zudem neue Stücke aus seiner Siddhartha-Suite präsentieren.

Die beiden Konzerte, mit jeweils gleichem Programm, beginnen um 19 Uhr beziehungsweise 20.30 Uhr in der Turnhalle des Schullandheims Bliensbach. (pm)

gibt es im Rathaus Wertingen unter 08272/84-190 bei Barbara Feistle.

