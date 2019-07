14:59 Uhr

Noch mehr Mopeds, noch mehr Besucher

Schmuckstücke waren beim 50-ccm-Treffen in Prettelshofen zu sehen. Die Zahl der Mopeds wird wie die Menge der Besucher immer größer.

Beim 50-ccm-Treffen in Prettelshofen hilft der ganze Ort zusammen. Ein Teilnehmer nimmt eine 137-Kilometer-Anreise auf sich.

Von Daniel Fiebig

Das 50-ccm-Treffen in Prettelshofen hat bei seiner dritten Ausgabe nochmals zugelegt: Mit rund 200 Mopeds und 400 Besuchern fanden sich auf der „Festwiese“ vor dem Feuerwehrhaus des Wertinger Stadtteils noch mehr Fahrzeuge und Menschen als im Vorjahr ein. Veranstalter ist die Feuerwehr Prettelshofen – aber hier hilft der ganze Ort zusammen. Und auch aus Rieblingen waren Besucher, Helfer und die Feuerwehr vor Ort – Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich.

Die Mannschaft hat alle Hände voll zu tun

Die rund 40 Personen starke Mopedtreffen-Mannschaft hatte alle Hände voll zu tun: An Grill, Getränkeverkauf und Kuchentheke wurden die leiblichen Bedürfnisse gestillt. Aber für die Menschen mit Benzin (beziehungsweise 1:50 Gemisch) „im Blut“ waren natürlich die technischen Details der angereisten Mofas, Roller und Mopeds mindestens genauso wichtig. Auch in diesem Jahr wurden besondere Fahrzeuge und Fahrer von einer Jury bewertet und mit kleinen Sachpreisen bedacht. Die weiteste Anfahrt beispielsweise: 137 Kilometer!

Und auch den kirchlichen Segen gab es für die Mopeds

Diakon Jürgen Brummer kam nach Prettelshofen, um die Maschinen und ihre Fahrer zu segnen. Bei strahlendem Sonnenschein schritt er nach einer kurzen Andacht die langen Reihen der aufgestellten Fahrzeuge ab, um sie mit Weihwasser zu besprengen. Die Organisatoren freuten sich über den himmlischen Beistand – dort oben werde wohl auch 50-er gefahren, hieß es. Denn nach dem wechselhaften Wetter der Vorwoche zeigte sich der Himmel pünktlich zum Sonntag der Veranstaltung bayerisch weiß-blau.

Eine Maschine blieb bei der Ausfahrt liegen

Am frühen Nachmittag fand die traditionelle Ausfahrt statt. Mit etwas Vorsprung starteten die langsameren Mofas, die schnelleren Gefährte folgten etwas später. Auch der zweite Bürgermeister Johann Bröll ließ es sich nicht nehmen, mit seinem blitzblauen Vespa-Roller an der Ausfahrt teilzunehmen. Eine Wolke aus blauem Dunst und Geknatter signalisierte, dass sich zig „Fuchzger“ von Zündapp, Hercules, Simson, Honda, Vespa und so einiger anderer Fabrikate auf den Weg machten. Nur eine einzige Maschine blieb während der Ausfahrt liegen – der „Besenwagen“ sammelte sie aber sicher ein.

