vor 16 Min.

Notebooks für die Grundschule Buttenwiesen

Raiffeisenbank Unteres Zusamtal stellt sieben neue Geräte zur Verfügung

Ganz im Sinne der aktuellen Kampagne der Raiffeisenbanken „Morgen kann kommen“ hat die Raiffeisenbank Unteres Zusamtal in diesen Tagen sieben neue Notebooks an die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen gespendet. Damit unterstützt die Raiffeisenbank das digitale Arbeiten der Schüler in Pandemiezeiten und auch in der Zukunft. Die Laptops haben einen Wert von über 4000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Bank sieht diese Spende als eine der besten Geldanlagen, „ein Investment in die nächste Generation“. Das Unternehmen unterstreiche mit dieser Spende wieder einmal seine Nähe und Verbundenheit mit der Region.

Rektor Michael Bachmaier freute sich über die Spende und bedankte sich bei der Überbringerin Birgit Knötzinger von der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal.

Die Spende stammt aus dem Gewinnsparen, das unter dem Motto „Sparen, gewinnen und helfen“ steht. Jeder Gewinnsparer der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal habe somit zu dieser Unterstützung beigetragen, informierte Knötzinger. Mit jedem Los können regionale Projekte und Einrichtungen unterstützt werden. Und gleichzeitig können die Teilnehmer monatlich wertvolle Preise gewinnen. (pm)

